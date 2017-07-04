На 1000 работающих приходился 1 пострадавший

Травмированные на производстве липчане в прошлом году в среднем были нетрудоспособными 56,8 дней — на 0,2 дня больше, чем годом ранее.

187 человек пострадали в Липецкой области от несчастных случаев на производстве (с утратой трудоспособности на 1 день и более) в 2016 году — по сравнению с 2015 годом их оказалось на 19 меньше. Среди травмированных 60 — это женщины, еще двое — иностранные граждане. Такие данные приводит Росстат в исследовании «Производственный травматизм в России в 2016 году».

Со смертельным исходом из произошедших несчастных случаев на производстве оказались 11 — на пять меньше, чем годом ранее. У 57 человек впервые были выявлены профзаболевания.

Всего в регионе работали 1108 предприятий, среди которых 985 обошлись без производственных ЧП. В среднем на каждую тысячу работающих оказался 1 пострадавший с утратой трудоспособности на день и более. По России этот показатель был чуть выше — 1,3 человека на 1000 работников. Самыми проблемными с точки зрения охраны труда оказались республика Марий Эл и Кемеровская область, где на тысячу работающих было по 2,6 травмированных. Самыми безопасными регионами оказались Чечня, Дагестан и Ингушетия — по 0,2 травмированных на 1000 работающих.

Общее число человекодней у пострадавших на производстве липчан составило 10 615, или по 56,8 нетрудоспособных дней на человека. Это третье место по ЦФО после Рязанской (61,9 дней) и Тверской (58,8 дней) областей. В стране каждый пострадавший терял трудоспособность в среднем на 49 дней. Самые высокие потери трудоспособности были в Чечне — 82 дня на одного пострадавшего, сообщает Росстат.