Общество

вчера, 16:11

«Неунываки» отправятся на остров Вертолетный

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#Неунываки #поисковики
«Неунываки» отправятся на остров Вертолетный

Липчане примут участие в поисковом фронте

Липецкая областная общественная организация "Экспедиционный клуб "Неунываки" примет участие в Поисковом фронте, который пройдет с 4 по 8 июля  на острове Вертолетный Спасского района Республики Татарстан, где соберутся 300 активистов поисковых отрядов из регионов ПФО и ЦФО.

В рамках семинара запланировано проведение лекций, практических занятий по археологической, военно-исторической, медицинской и поисковой (поисково-разведывательной) подготовке. Опытные участники смогут укрепить связь между отрядами, а начинающие познакомятся с передовыми методами организации поисковых работ.

Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр, Поисковое движение России, Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан. Семинар проходит в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
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#Неунываки #поисковики

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