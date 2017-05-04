Новости в instagram

52 минуты назад

Липецкая вечЁрка: автохам на джипе, кража из банкомата и новые маршруты автобусов

312
#обзор #события #вечЁрка
1
Липецкая вечЁрка: автохам на джипе, кража из банкомата и новые маршруты автобусов
Представляем вам подборку самых популярных и обсуждаемых событий Липецка и области по версии интернет-пользователей в четверг, 4 мая.

Самая высокая популярность в этот четверг у новости про автохамство. В нарушении ПДД уличили водителя на дорогом внедорожнике. 

Активно липчане интересуются нетривиальной историей похода к банкомату. Легкие деньги для многих — огромный соблазн. 

Жаркие анонимные дебаты вызвала новость о продлении автобусных маршрутов. Жители самых окраин Липецка добились справедливости. 

Не менее живо и в теме ЖКХ. Квартиру липчанки заливает дерьмом, а к ней никто не спешит на помощь. Как же такое может быть? 

Тем временем больше всего одобрения у липчан вызвало сообщение насчет праздничной афиши на День Победы. Изучайте — стройте планы. 
312
#обзор #события #вечЁрка
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке таксист чудом уцелел после аварии
#авария #ДТП
31
В Липецке таксист чудом уцелел после аварии

сегодня, 15:12

Происшествия
22-летний липчанин задержан при закладке наркотика в тайник
#наркотики
6
22-летний липчанин задержан при закладке наркотика в тайник

сегодня, 14:51

Происшествия
Липчанин поплатился за забытую в банкомате карточку
#кража #банкомат #суд
4
Липчанин поплатился за забытую в банкомате карточку

сегодня, 12:09

Происшествия