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52 минуты назад
Липецкая вечЁрка: автохам на джипе, кража из банкомата и новые маршруты автобусов
Представляем вам подборку самых популярных и обсуждаемых событий Липецка и области по версии интернет-пользователей в четверг, 4 мая.
Самая высокая популярность в этот четверг у новости про автохамство. В нарушении ПДД уличили водителя на дорогом внедорожнике.
Активно липчане интересуются нетривиальной историей похода к банкомату. Легкие деньги для многих — огромный соблазн.
Жаркие анонимные дебаты вызвала новость о продлении автобусных маршрутов. Жители самых окраин Липецка добились справедливости.
Не менее живо и в теме ЖКХ. Квартиру липчанки заливает дерьмом, а к ней никто не спешит на помощь. Как же такое может быть?
Тем временем больше всего одобрения у липчан вызвало сообщение насчет праздничной афиши на День Победы. Изучайте — стройте планы.
Самая высокая популярность в этот четверг у новости про автохамство. В нарушении ПДД уличили водителя на дорогом внедорожнике.
Активно липчане интересуются нетривиальной историей похода к банкомату. Легкие деньги для многих — огромный соблазн.
Жаркие анонимные дебаты вызвала новость о продлении автобусных маршрутов. Жители самых окраин Липецка добились справедливости.
Не менее живо и в теме ЖКХ. Квартиру липчанки заливает дерьмом, а к ней никто не спешит на помощь. Как же такое может быть?
Тем временем больше всего одобрения у липчан вызвало сообщение насчет праздничной афиши на День Победы. Изучайте — стройте планы.