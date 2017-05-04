В Нижнем парке тоже будет работать солдатский привал

Раздавать кашу начнут 9 мая ровно в полдень.

9 мая в Нижнем парке пройдет народного гуляние «Спасибо деду за Победу». Ровно в 12:00 там начнёт работу солдатский привал с раздачей солдатскйо каши «Где же вы, друзья однополчане?».

В 13:00 запланировано выступление Липецкого муниципального духового оркестра и солистов Евгения и Ольги Поляковых с программой «Мелодии военных лет».

В 14:00 липчан приглашают на театрализованную постановку «Ветер памяти...»

В 15:00 прозвучат строки, рождённые в бою «И всё о той весне...».

Праздничная программа в парке старутет уже 6 мая - в 16:00 там выступит автор-исполнитель Алексей Рысин, а в 17:00 - "Иван Дар". 6 мая в 16:00 в Нижнем парке выступят Александр Бородин и Наталья Зайцева, в 17:00 - Ольга и Евгений Поляковы и "Играй гармонь". 8 мая в 17:00 Александр Ковтонюк, в 18:00 - ВИА "Забытые мелодии".



