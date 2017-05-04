Общество
4 минуты назад
Липчан предупреждают о лекарстве, реализация которого приостановлена
Речь идёт о ветеринарном препарате.
Как сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области, в ходе проведения контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие маркировки образца лекарственного препарата «Триэн», производства ООО ПКФ «Гамма», Московская область (серия 25 апр 2016, срок годности 25 апр 2019), на первичной (потребительской) упаковке отсутствует сведения о лекарственной форме, маркировка не соответствует согласованному макету. Приостановлена реализация указанных серий лекарственных средств для ветеринарного применения.
В случае выявления указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения необходимо обеспечить выполнение требований ст. 57, ст. 59 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ и незамедлительно представить информацию по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, д. 1 каб. 211, телефон 79-71-10, адрес электронной почты vet@rsn48.ru.
В случае выявления указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения необходимо обеспечить выполнение требований ст. 57, ст. 59 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ и незамедлительно представить информацию по адресу: г. Липецк, ул. Опытная, д. 1 каб. 211, телефон 79-71-10, адрес электронной почты vet@rsn48.ru.