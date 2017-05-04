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Липецкий музейный проект презентуют на международном фестивале

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#музей #туризм #фестиваль
Липецкий музейный проект презентуют на международном фестивале

Задонские музейщики прошли сложный отборочный этап.

Проект Задонского краеведческого музея «Возвращение в дворянскую усадьбу» допущен к участию в конкурсе Союза музеев России «Музей в городе Н..», который состоится в рамках внеконкурсной программы международного фестиваля "Интермузей 2017". 

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, фестиваль музеев "Интермузей 2017", инициированный Министерством культуры России, пройдет с 25 по 29 мая 2017 года в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» и станет основным событием в жизни профессионального музейного сообщества России и стран СНГ.

Помимо конкурсной программы Министерства культуры, в рамках фестиваля для муниципальных музеев страны проводится конкурс Союза музеев России «Музей в городе N...». Тема 2017 года - «Династии города N».

Чтобы попасть на конкурс, задонские музейщики прошли сложный отборочный этап, в котором рассматривались заявки муниципальных музеев страны, относящиеся к экспозиционной, выставочной, экспедиционно-исследовательской, издательской деятельности, разработанные и реализованные в период с 2013 по 2016 годы. 

На протяжении нескольких лет Задонский краеведческий музей, при поддержке управления культуры и туризма, районной администрации, с привлечением социальных партнёров разного уровня, реализует проект развития музейного комплекса "Городская дворянская усадьба XIX века "Дом Ульриха". Здесь расположились краеведческий музей, фито-провизорская XIX в., аптекарский огород, реконструированная изба "Юрьевского гончара".

«Интермузей» - площадка для обмена опытом и идеями, где представляются лучшие практики и достижения по всем направлениям музейной деятельности, важные как профессионалам, так и широкой публике. Ежегодно фестиваль раскрывает одну из актуальных социокультурных тем в рамках деловой, культурной и конкурсной программ. Тема фестиваля 2017 года - «Музей будущего».
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#музей #туризм #фестиваль

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