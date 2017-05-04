В Лебедяни далеко не все мемориалы и памятники привели в порядок к 9 мая (ФОТО)

Местные журналисты провели рейд.

Редакция газеты «Лебедянские вести» провела рейд по местным мемориалам и памятникам воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Оказалось, что в Лебедяни хоть и чтят память погибших героев, но не везде.

К положительным примерам местные журналисты отнесли заботу о мемориале на улице 60 лет Октября. Здесь на зеленой поляне в окружении шелестящих берез и недавно высаженных елочек стоит скромный, но ухоженный обелиск, который воздвигли своим родным и знакомым благодарные жители Стрелецкой слободы.

А вот обелиск, посвященный памяти преподавателей, учащихся СОШ №1, погибших в годы Великой Отечественной войны и стоящий на дворовой территории гимназии №1 по улице Свердлова, можно увидеть только через прорези в чугунной ограде входных ворот. Они открываются перед посетителями лишь по особому распоряжению администрации учебного заведения.







- Конечно, можно понять организаторов школьной воспитательной работы: высокий кирпичный забор и ворота препятствуют проникновению вандалов¸ которые могут осквернить святое место. Но почему бы не держать ворота закрытыми только во внеурочное время, а днем, хотя бы за неделю до Дня Победы, не организовать у памятника почетный караул, состоящий из школьников 5-11 классов. За час вахты подростки смогли бы проникнуться своей причастностью к подвигу дедов и прадедов, а может быть и осмыслить свою нынешнюю, не всегда праведную жизнь. Каждый лебедянец смог бы зайти за ворота, прочитать имена павших воинов, выбитые на мемориальной плите, поклониться и возложить цветы к подножию стилизованного монумента, - справедливо задались вопросом в издании.

Но есть и примеры совсем никудышного отношения к памяти о той войне. На улице Тургенева перед детским садиком стоит бронзовый памятник воину, однако все четыре плафона по периметру разбиты, из них торчат электропровода.







- Неплохо было бы по возможности обновить мемориальную доску на памятнике, установленном на территории педагогического колледжа, - продолжают свой путь журналисты, - Фамилии фронтовиков спустя десятилетия уже с трудом читаются, а разросшиеся голубые ели своими размашистыми лапами закрывают стрелу монумента, увенчанного алой звездой, от обозрения.

- Не стыдно будет лебедянцам и гостям города навестить мемориалы, посвященные народной Победе в Великой Отечественной войне, которые находятся в микрорайоне машиностроителей, на улице Школьной и обелиск на улице Интернациональной, - советует лебедянский журналист Владимир Акимов.



Фото "Вести лебедяни" и lebedyan.com

