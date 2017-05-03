83 человека отравились едой в лагере в Ижевске

В детском лагере проходил чемпионат России по игре "Что? Где? Когда?" среди школьников

Число госпитализированных в результате отравления в детском лагере в Ижевске составило 83 человека, - сообщили ТАСС в правительстве Удмуртии.



По данным на вечер вторника были госпитализированы 76 человек, в том числе 68 детей. Пациенты находились в состоянии средней тяжести.



Лучшие школьные команды со всей страны прибыли на соревнования по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", проходившие в детском оздоровительном лагере "Дружба". Общее количество участников соревнований вместе с сопровождающими взрослыми составило более 400 человек. Вечером 1 мая у детей стали появляться симптомы кишечной инфекции: повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея.



Сначала на «скорой помощи» увезли пятнадцать человек, потом еще, и еще. Оценив масштаб бедствия, в лагерь прибыли представители надзорных, медицинских и правоохранительных органов, а глава Удмуртской республики взял ситуацию под личный контроль.



"На данный момент за медицинской помощью обратились 90 человек, большинство из которых дети 14-16 лет. 83 человека, включая 11 взрослых, госпитализированы в республиканскую клиническую инфекционную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - уточнили в пресс-службе правительства.



По информации Минздрава Удмуртии, к утру среды состояние больных стабилизировалось, сейчас все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. У всех пациентов выявлены ротавирусная и норовирусная инфекции. По предварительной оценке, госпитализированные дети будут находиться в стационаре до пятницы.

