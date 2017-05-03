В мире
10 минут назад
Голый россиянин заперся в прозрачном ящике около музея в Нью-Йорке
Инцидент произошел вечером в понедельник
Полиция Нью-Йорка задержала художника из России, который устроил обнаженный перформанс около Метрополитен-музея во время благотворительного бала, пишет Лента.ру со ссылкой на New York Daily News.
41-летнего Федора Павлова-Андреевича доставили к музею двое его помощников и разместили бокс на красной ковровой дорожке, по которой проходили знаменитости, приглашенные на ежегодное мероприятие по сбору средств для Института костюмов музея.
Сотрудники правоохранительных органов потребовали от мужчины выбраться из ящика, на что он ответил отказом. После этого полиция и пожарные, прибывшие на место, были вынуждены применить силу. Они вытащили его из ящика, завернули в белую ткань и увезли с места происшествия.
Ему предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Во вторник, 2 мая, его отпустили на свободу, но 5 мая он должен явиться в суд.
41-летнего Федора Павлова-Андреевича доставили к музею двое его помощников и разместили бокс на красной ковровой дорожке, по которой проходили знаменитости, приглашенные на ежегодное мероприятие по сбору средств для Института костюмов музея.
Сотрудники правоохранительных органов потребовали от мужчины выбраться из ящика, на что он ответил отказом. После этого полиция и пожарные, прибывшие на место, были вынуждены применить силу. Они вытащили его из ящика, завернули в белую ткань и увезли с места происшествия.
Ему предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов. Во вторник, 2 мая, его отпустили на свободу, но 5 мая он должен явиться в суд.