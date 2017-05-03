Общество

28 минут назад

В Липецке деревья подвязывают георгиевскими ленточками

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#День Победы #9 мая
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В Липецке деревья подвязывают георгиевскими ленточками

Символ Победы используют не по назначению.

В редакцию GOROD48 обратился читатель, возмущенный тем, что георгиевские ленточки используют не по назначению - в Липецке ими привязывают молодые деревья к подпоркам.

- Сегодня обнаружил, что на аллее от остановки "10-й микрорайон" в сторону кольца 9-го микрорайона (разделительная между дорогами) бригада рабочих высадила деревья, которые привязали к колышкам Георгиевскими лентами. Это ужасно! Надеюсь, вы сможете разобраться, - сообщил Павел Болдырев. 

Как рассказал GOROD48 ведущий консультант отдела общественных связей и гражданско-патриотического воспитания Управления внутренней политики Липецкой области Александр Быков, в ситуации прямо сейчас начнут разбираться.

- На мой взгляд, это недопустимо, - отметил Александр Быков. - Я свяжусь с администрацией Липецка, с управлением Советским округом. Для меня такое использование георгиевских ленточек - не совсем правильное решение. У меня лично  георгиевская ленточка - на костюме, в салоне автомобиля над зеркалом. Банеры и наклейки с изображением лент могут быть снаружи - это понятно. Георгиевская ленточка требует бережного отношения - её не стоит прикреплять туда, где она может намокнуть, испачкаться, трепаться на ветру. Георгиевскую ленточку я поместил под стекло на портрет отца, который понесу во время шествия "Бессмертного полка". Так что к тем, кто высадил так аллею, есть определённые вопросы. 

- Я считаю, что это не совсем правильно, - прокомментировал ситуацию GOROD48 руководитель Липецкого регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Дмитрий Аксёнов. - Георгиевскую ленточку нужно носить на груди! А такой поступок - это неуважение к нашим ветеранам, к тем людям, которые одержали Победу. 


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#День Победы #9 мая
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Комментарии (1)

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Мегапыхарь

12 минут назад
Правильнее было бы :"В Липецке к деревьям привязывают" или "деревья перевязывают"......Аха...
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В Липецке деревья подвязывают георгиевскими ленточками
#День Победы #9 мая
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В Липецке деревья подвязывают георгиевскими ленточками

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