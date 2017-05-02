сегодня, 21:50
В Елец пришла «Спорт-Весна»
В Ельце состоялся VI областной спортивный фестиваль «Спорт-Весна», собравший около 2 тысяч спортсменов и зрителей из Ельца, Липецка, Грязей, Лебедяни, Чаплыгина, Добринского района, а также гостей из Тамбовской, Тульской и Воронежской областей.
После завершения показательной программы, которая была очень зрелищной и интересной, начались многочисленные соревнования в различных видах спорта, в т.ч. по воркауту, жиму штанги, армрестлингу, плаванию, картингу, стрельбе, кибер-спорту, микрофутболу, петанку и фитнес-трофи, а также фитэстафета.
Фестиваль "Спорт-Весна" был основан общественной организацией "Союз Борьбы за Народную Трезвость-Липецк" в 2012 году и с тех пор проводится каждый год в разных районах нашей области. На данный момент "Спорт-Весна" уже проводилась в Липецке, Ельце, Лебедяни и Усмани. В этом году "Спорт-Весна" пройдет сразу в нескольких городах - вслед за Ельцом "Спорт-Весну" примет Усмань, где фестиваль запланирован на 13 мая.
Фестиваль "Спорт-Весна" состоялся в рамках областного социально значимого проекта «Здоровье – это здорово!», реализуемого Липецкой областной общественной организацией «Союз Борьбы за Народную Трезвость-Липецк» при поддержке Управления внутренней политики Липецкой области. Организаторами фестиваля также стали Комитет по делам молодежи и Комитет по физической культуре и спорту администрации Ельца. В фестивале приняли участие около 2000 человек.
Фото: Андрей Анохин