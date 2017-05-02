В Елец пришла «Спорт-Весна»

В Ельце состоялся VI областной спортивный фестиваль «Спорт-Весна», собравший около 2 тысяч спортсменов и зрителей из Ельца, Липецка, Грязей, Лебедяни, Чаплыгина, Добринского района, а также гостей из Тамбовской, Тульской и Воронежской областей.

В показательной программе фестиваля приняли участие лучшие спортивные и танцевальные коллективы Липецкой области. Среди них Клуб тайского бокса «Кратос» совместно с клубом К1 "Олимп" (г.Липецк»), клуб «Ашихара-каратэ» (г.Елец), Ассоциация воркаута Липецкой области (г.Липецк), лауреат конкурса-фестиваля по цирковому искусству в г.Санкт-Петербург Ксения Мелихова, секция дзюдо школы олимпийского резерва «Спартак» г.Елец, секция кик-боксинга спортивной школы №1, ФК «Елец», финалисты чемпионата мира и Европы по фитнес-аэробике «А-Степ студия», коллектив современного танца «Мириданс и другие, коллектив спортсменов Елецкого лицея сферы бытовых услуг и другие.



После завершения показательной программы, которая была очень зрелищной и интересной, начались многочисленные соревнования в различных видах спорта, в т.ч. по воркауту, жиму штанги, армрестлингу, плаванию, картингу, стрельбе, кибер-спорту, микрофутболу, петанку и фитнес-трофи, а также фитэстафета.



Фестиваль "Спорт-Весна" был основан общественной организацией "Союз Борьбы за Народную Трезвость-Липецк" в 2012 году и с тех пор проводится каждый год в разных районах нашей области. На данный момент "Спорт-Весна" уже проводилась в Липецке, Ельце, Лебедяни и Усмани. В этом году "Спорт-Весна" пройдет сразу в нескольких городах - вслед за Ельцом "Спорт-Весну" примет Усмань, где фестиваль запланирован на 13 мая.



Фестиваль "Спорт-Весна" состоялся в рамках областного социально значимого проекта «Здоровье – это здорово!», реализуемого Липецкой областной общественной организацией «Союз Борьбы за Народную Трезвость-Липецк» при поддержке Управления внутренней политики Липецкой области. Организаторами фестиваля также стали Комитет по делам молодежи и Комитет по физической культуре и спорту администрации Ельца. В фестивале приняли участие около 2000 человек.



Фото: Андрей Анохин



