В мире

26 минут назад

На курорте Турции запретили публично выпивать

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#запрет #алкоголь
На курорте Турции запретили публично выпивать

Ограничение введено в Анталье.

Как сообщает РБК, туристов из России просят воздержаться от употребления спиртного в общественных местах турецкой Антальи из-за принятого властями запрета.

Употреблять алкоголь нельзя в парках, садах, скверах, на открытых площадках, в жилых кварталах, на дорогах, в пикниковых зонах, местах проведения археологических раскопок, на вокзалах и в местах проведения культурных мероприятий. Запрет введен на территории всей провинции Анталья. В правоохранительных органах Турции подчеркнули, что подобное употребление не запрещено полностью, и считается преступлением только тогда, когда оно приводит к нарушению общественного порядка.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), штраф за нарушение запрета составит 100 турецких лир – около 25 евро. Генеральное консульство России в Анталье на своей странице в Facebook призвало российских туристов серьезно отнестись к запрету во избежание штрафов.
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#запрет #алкоголь

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