В мире
26 минут назад
На курорте Турции запретили публично выпивать
Ограничение введено в Анталье.
Как сообщает РБК, туристов из России просят воздержаться от употребления спиртного в общественных местах турецкой Антальи из-за принятого властями запрета.
Употреблять алкоголь нельзя в парках, садах, скверах, на открытых площадках, в жилых кварталах, на дорогах, в пикниковых зонах, местах проведения археологических раскопок, на вокзалах и в местах проведения культурных мероприятий. Запрет введен на территории всей провинции Анталья. В правоохранительных органах Турции подчеркнули, что подобное употребление не запрещено полностью, и считается преступлением только тогда, когда оно приводит к нарушению общественного порядка.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), штраф за нарушение запрета составит 100 турецких лир – около 25 евро. Генеральное консульство России в Анталье на своей странице в Facebook призвало российских туристов серьезно отнестись к запрету во избежание штрафов.
Употреблять алкоголь нельзя в парках, садах, скверах, на открытых площадках, в жилых кварталах, на дорогах, в пикниковых зонах, местах проведения археологических раскопок, на вокзалах и в местах проведения культурных мероприятий. Запрет введен на территории всей провинции Анталья. В правоохранительных органах Турции подчеркнули, что подобное употребление не запрещено полностью, и считается преступлением только тогда, когда оно приводит к нарушению общественного порядка.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), штраф за нарушение запрета составит 100 турецких лир – около 25 евро. Генеральное консульство России в Анталье на своей странице в Facebook призвало российских туристов серьезно отнестись к запрету во избежание штрафов.