Северный ветер «остудит» Липецкую область до +18

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем от 13 до 18 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 5-7 градусов тепла, днем установится на отметке от 15 до 17 градусов тепла. 4 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году – тогда воздух прогрелся до +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 2 градуса мороза.