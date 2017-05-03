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Северный ветер «остудит» Липецкую область до +18

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#похолодание
Северный ветер «остудит» Липецкую область до +18

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днем от 13 до 18 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 5-7 градусов тепла, днем установится на отметке от 15 до 17 градусов тепла.

4 мая стал самым теплым в Липецке в 1970 году – тогда воздух прогрелся до +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 2 градуса мороза.

686
#похолодание

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