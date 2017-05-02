В Липецке проходит шествие памяти погибших воинов-интернационалистов

Участники шествия несут портреты 152 бойцов, погибших в локальных конфликтах.



Сегодня в День памяти павших воинов-интернационалистов проходит шествие «Памяти павших во имя живых». Участники акции идут с портретами бойцов, погибших в современных войнах - от Кореи и Вьетнама, до Афгана, Абхазии, Нагорного Карабаха, Приднестровья, Южной и Северной Осетии (Беслан), Донбасса и Сирии.- Мы не считаем, что акция копирует «Бессмертный полк», на происходящее надо смотреть шире – ведь в стране уже выросло несколько поколений «Иванов, не помнящих родства». Мы убеждёны, что память павших воинов-интернационалистов, участников боевых действий в Азербайджане, Нагорном Карабахе, Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Донбассе и Сирии необходимо чтить также, как и память героических дедов и прадедов, отдавших жизнь на Великой Отечественной войне, - сказал организатор шествия Андрей Григорьев. - Мы несем портреты внуков и детей тех, кто воевал в 1941-1945-м. Они также отдали свои жизни за Родину, кто-то вдали от России, выполняя задание страны, кто-то в неспокойных местах внутри страны.Участники шествия, а их собралось около двухсот человек, - кадеты, и воины-интернационалисты, чиновники и депутаты, и просто неравнодушные горожане, прошли по аллее у Быханова сада с портретами 152-х бойцов до мемориала площади Героев, к памятнику скорбящим матерям, где провели митинг памяти. Кроме почтения памяти павших воинов-интернационалистов участники митинга вспомнили и трагедию в Одессе, произошедшую 3 года назад, и почтили память погибших минутой молчания.После митинга и шествия, матери и родственники погибших в локальных конфликтах липчан отправились на автобусе на кладбища, к могилам тех, кого потеряли.