Липчанам покажут Цветы Победы

В областном центре культуры ко Дню Победы подготовили выставку.

К 9 мая в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино открылась выставка "Цветы Победы". На ней представлены работы членов народной студии изобразительнго искусства под руководством Александра Леликова.



- Экспозиция дарит предчувствие радостного, озаренного вспышками салютов и счастливыми улыбками ветеранов праздника нашей Великой Победы, - сообщают организаторы выставки. - Это день памяти тех, кто несмотря на трудности и лишения, в кровопролитных сражениях одолел фашизм и сохранил для нас мирное небо.



На выставке представлено более 50 работ, выполненных в разных техниках и жанрах. Натюрморты, портреты, пейзажи, многофигурные экспозиции написаны углём, карандашом, акварелью. Многие портреты красноармейцев выполены по старым фотографиям, сохранившимся в архиве ветеранов. Особое место в экспозици занимают цветы как символ мира и возрожения.

