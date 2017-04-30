Общество

сегодня, 13:36

Над Липецком концентрируются атмосферные примеси

5 591
#экология
2
Над Липецком концентрируются атмосферные примеси

Городские спасатели разослали экстренное предупреждение

С 18.00 час 30 апреля  2017 г.  до  18.00 час  1 мая  2017 г. на территории Липецка ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Неблагоприятным метеорологическим условиям присвоена 1 степени опасности.

 Вводится режим работы №1 для всех предприятий, регулирующих выбросы, сообщает УГО и ЧС Липецка.
5 591
#экология
2

Комментарии (5)

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электорат

24 минуты назад
Это графит с аглофабрики!
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влипецкепить

43 минуты назад
троллейбусы всю атмосферу испортили
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Толст

сегодня, 13:49
надо есть опарышей из нано-фермы Тербунатора и организьм очистится
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Шварц

сегодня, 13:49
Караул убивают п-и-д-о-р-ы!!!
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всё зае...

сегодня, 13:47
Суки, когда же вы народ перестанете травить и сами травонётесь?
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