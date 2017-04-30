Над Липецком концентрируются атмосферные примеси

Городские спасатели разослали экстренное предупреждение

С 18.00 час 30 апреля 2017 г. до 18.00 час 1 мая 2017 г. на территории Липецка ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.



Неблагоприятным метеорологическим условиям присвоена 1 степени опасности.



Вводится режим работы №1 для всех предприятий, регулирующих выбросы, сообщает УГО и ЧС Липецка.

