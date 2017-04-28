В Липецкой области подорожало молоко

А в целом по области молоко стоит дороже, чем в Липецке.

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности по Липецкой области и Липецке в апреле выросли.



Так, средняя потребительская цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности по Липецкой области на 3 апреля составляла 49 рублей 22 копейки, а на 24 апреля - 50 рублей 9 копеек.



В Липецке в начале этого месяца молоко стоило 47 рублей 84 копейки, в конце месяца - 48 рублей 98 копеек.