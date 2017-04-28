Общество

50 минут назад

В Липецкой области подорожало молоко

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#торговля #цены
В Липецкой области подорожало молоко

А в целом по области молоко стоит дороже, чем в Липецке.

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности по Липецкой области и Липецке в апреле выросли.

Так, средняя потребительская цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности по Липецкой области на 3 апреля составляла 49 рублей 22 копейки, а на 24 апреля - 50 рублей 9 копеек.

В Липецке в начале этого месяца молоко стоило 47 рублей 84 копейки, в конце месяца - 48 рублей 98 копеек. 
3 174
#торговля #цены

Комментарии (3)

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ну и прально

11 минут назад
магазинное молоко - полностью гормональное, что приводит к образованию в организме слизи и онкологии. только никому не говорите, продавать же надо...
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липовчанин

25 минут назад
писали бы что порошковое молоко подорожало( а это все молоко в липецкой области натуральное же идет на москву как и в ссср)
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Липецкстат - ау, где ты?

30 минут назад
Только что читали, что в Липецке все самое дешевое!
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