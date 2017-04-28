Сотрудницу домофонной фирмы, нахамившую клиенту, уволили с работы

Знаменитая запись разговора собрала в Интернете тысячи просмотров.

Сегодня директор компании «Бином-ТВ» (бывший МУП "РСКТА") Виктор Бахаев сообщил GOROD48, что уволил сотрудницу, допустившую грубые высказывания в разговоре с клиентом.

В Интернет попала аудиозапись, на которой сотрудница фирмы объясняет задержку мастера по ремонту домофона словами: «Обср...ся он, такой ответ вас устроит?!». Эту запись на нашем сайте прослушали почти 10 тысяч человек.

Виктор Бахаев сообщил, что с остальными сотрудницами проведена разъяснительная беседа по вопросам культуры общения.

- У себя мы порядок всегда наведем, - заверил директор.

Кстати, мастера все-таки пришли к вызывавшему из липчанину и, по его словам, устранили проблему со связью за считанные минуты.