Общество

52 минуты назад

Сотрудницу домофонной фирмы, нахамившую клиенту, уволили с работы

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#Культура #вежливость #домофон
Сотрудницу домофонной фирмы, нахамившую клиенту, уволили с работы

Знаменитая запись разговора собрала в Интернете тысячи просмотров.

Сегодня директор компании «Бином-ТВ» (бывший МУП "РСКТА") Виктор Бахаев сообщил GOROD48, что уволил сотрудницу, допустившую грубые высказывания в разговоре с клиентом.

В Интернет попала аудиозапись, на которой сотрудница фирмы объясняет задержку мастера по ремонту домофона словами: «Обср...ся он, такой ответ вас устроит?!». Эту запись на нашем сайте прослушали почти 10 тысяч человек.

Виктор Бахаев сообщил, что с остальными сотрудницами проведена разъяснительная беседа по вопросам культуры общения.

- У себя мы порядок всегда наведем, - заверил директор.

Кстати, мастера все-таки пришли к вызывавшему из липчанину и, по его словам, устранили проблему со связью за считанные минуты.

3 567
#Культура #вежливость #домофон

Комментарии (3)

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Вера

7 минут назад
За это ей платят деньги клиенты,правильно что уволили
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Иван.

9 минут назад
А директору объявить не полное служебное соответствие! Это его плохая работа с кадрами!
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Факт

21 минуту назад
Правильно ,так и надо поступать с хамками,это не домой к ней звонят
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