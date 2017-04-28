Водитель автобуса, слесарь и летчик составили трудовую славу Липецкой области



В Липецке открыта обновленная доска почета.

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Открытие обновленной доски почета "Трудовая слава Липецкой области" прошло сегодня на улице Ленина. В первый раз за все годы проведения церемонии территорию вокруг доски обнесли ограждением и поставили металлодетекторы. Проход в зону церемонии был возможен только после проверки аппаратурой или сотрудниками полиции.



- В преддверии Дня Победы мы стараемся и привыкли как страна пахарей и защитников, героев- победителей привыкли подтягиваться, навести порядок в стране, называть лучших, - заявил губернатор Липецкой области Олег Королёв. - 60 лет назад Липецкая область приняла неухоженные осколки областей, а сегодня районы благоустроены и самодостаточны. В каждом районе есть газ и плавательный бассейн. Это благодаря тому, что мы хорошо работали - ведь мы тогда были никем. Как тогда научились хорошо работать, так и сейчас не могут остановиться. Приятно быть сегодня липчанином - кормильцем, экспортером, производителем, способным прокормить девять регионов.



В 2017 лучшими тружениками области признаны:



- глава КФК "Дубок" Данковского района Александр Аносов

- слесарь КИПиА ООО «Агроснабсахар" Ельца Николай Артюхов

- начальник отдела культуры администрации Грязинского района Татьяна Астахова

- слесарь аварийно-восстановительных работ комплекса «Добровский» филиала Восточный» ОГУП «Липецкводоканал» Алексей Бочарников

- полковник, начальник исследовательского отдела старший летчик-инструктор Александр Гостев

- преподаватель- организатор ОБЖ школы села Большое Попово Лебедянского района, руководитель "Клуба будущего война" Николай Гриднев

- глава Пречистенского сельсовета Измалковского района Любовь Дядищева

- машинист автомобильного крана ЗАО "Ремстройсервис" Липецка Александр Золотухин

- тренер по академической гребле ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва» Александр Зюзин

- специальный корреспондент телевидения ОБУ «ТРК «Липецкое время» Марина Карасик

- электросварщик Тракторозаводского эксплуатационного района производственного подразделения «Липецкие тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» Евгений Колупанов

- повар ОБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» Клавдия Корикова

- глава Усманского района Владимир Мазо

- оператор свиноводческих комплексов "Черкизово- свиноводство" Лев-Толстовского района Зоя Мачнева

- слесарь по ремонту горного оборудования ОАО «Стагдок» Липецкого района Владимир Мещеряков

- директор ОГУП - дендропарк «Лесостепная опытно- селекционная станция» Становлянского района Антонина Минаева

- оператор поста управления стана горячей прокатки ПАО «НЛМК» Михаил Мишкин

- учитель физической культуры лицея села Долгоруково Роман Молодов

- руководитель народного вокального ансамбля «Околица» МУК «Межпоселенческий координационно-методический центр» Елецкого муниципального района Владимир Нагавкин

- директор ГОБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства» Липецка Вера Немцева

- заведующий отделением нейрохирургии ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» Леонид Осолодченко

- главный зоотехник КХ «Речное» Хлевенского Романа Васильевича муниципального района Роман Пальчиков

- начальник автоматизации и механизации производственных процессов АО "Энергия" Ельца Аркадий Потапов

- механизатор 000 «Агрофирма им. Калинина» Краснинского муниципального района Александр Пронин

- мастер ООО "Тербунский гончар" Владимир Скубаев

- председатель СХПК "Воловский" Юрий Сомов

- бизнесмен из Чаплыгинского района Вячеслав Струганов

- водитель автобуса ОАО "Липецкие автобусные линии" Сергей Федоров

- машинист автогрейдера Добринского филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Виктор Филиппов

- генеральный директор АО ПТФ "Задонская" Виктор Фомин.



Каждый из них будет включен в Книгу памяти и получит премию в 100 000 рублей.





