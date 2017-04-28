В Городе воинской славы Ельце прошла первая сводная репетиция Парада Победы

По Красной площади маршировали 26 коробок.

Накануне в Ельце прошла первая сводная репетиция Парада Победы — именно этот парад считается главным парадом 9 мая в Липецкой области.

Как сообщил GOROD48 помощник командира Липецкого авиацентра по информационному обеспечению Владимир Кахленко, в первой сводной репетиции от Липецкого авиацентра принимала участие только знамённая группа, а вот основная часть военнослужащих примет участие только в генеральной репетиции парада 5 мая.

А всего, как ранее рассказала GOROD48 заместитель начальника Управления культуры администрации городского округа город Елец Ирина Зиборова, сводных репетиций парада Победы непосредственно на Красной площади будет три: первая состоялась 27 апреля, также они пройдут 3 и 5 мая.

В этом году в параде Победы в Ельце увеличено количество участников — всего в нём примут участие 26 коробок, в том числе торжественным маршем пройдут коробки Липецкого авиацентра, УФСИН, МЧС.

Как сообщает телерадиокомпания Елец-ТВ , всего в Параде Победы в Ельце будут задействованы более 800 человек. 26 коробок — это на 3 коробки больше, чем было в прошлом году. В параде примет участие военно-патриотический клуб, 3 коробки от ЕГУ имени Бунина, в том числе женская коробка. Сейчас ещё завершаются работы по пошиву парадной формы. Кроме того, в Ельце, в отличие от Липецка, «Бессмертный полк» не отделен от основного Парада Победы.