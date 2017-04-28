Общество

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Общественники устроят рейд по сиротским квартирам в Липецке

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#рейд #проверка #сироты
Общественники устроят рейд по сиротским квартирам в Липецке

Есть жалобы на качество дома.

Липецкая областная общественная организация поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Становление» при участии общественной комиссии проведет выездное мероприятие по проверке качества условий к домах для детей-сирот. Первый рейд запланирован на улице Маргелова.

Цель рейда - выявить выпускников-сирот, права которых нарушаются, и оказать помощь по восстановлению нарушенных прав. Причина выезда — жалобы. Жильцы сданного в 2012 году дома утверждают, что в квартирах очень холодно, до сих пор к дому не проложен асфальт, во дворе нет уличного освещения.

Участники рейда познакомятся с состоянием проживания бывших воспитанников детских домов, проведут опрос и выявят актуальные проблемы, постараются оказать помощь, указывают в "Становлении".
308
#рейд #проверка #сироты

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