Театр в библиотеке готовит очередную премьеру

Театральная читка пьесы ирландского драматурга Бернарда Шоу "Пигмалион" пройдёт 12 мая.

12 мая в большом зале Липецкой областной научной библиотеке состоитяс премьера. Проект "Театр в библиотеке" готов представить постановку театральной читки пьесы ирландского драматурга Бернарда Шоу "Пигмалион".



Как сообщает библиотека, пьеса рассказывает о лондонском профессоре фонетики Генри Хиггинсе, который заключил пари со своим приятелем, полковником Пикерингом. По условиям пари, Хиггинс должен за полгода обучить цветочницу Элизу Дулиттл произношению, принятому в высшем обществе, и на светском приёме суметь представить её как герцогиню.



Особенность читки в том, что нет декораций и костюмов, но есть ваше воображение. Нет мизансцен, но есть актёры, которые создают характеры персонажей. Есть текст, который оживает в речи артистов, есть мысль, которую стремится донести в своём разборе режиссёр.



Все актеры - обычные люди, которые участвуют в проекте "Театр в библиотеке". Режиссёр - Геннадий Колосов.



Вход свободный.