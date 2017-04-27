Культура
18 минут назад
В Липецке пройдет неделя славы
"Ночным ведьмам" посвятят литературно-документальную композицию, а юному разведчику - кино.
В Липецкой областной детской библиотеке пройдет Неделя славы. 4 мая там пройдет литературно-документальная композиция о липецких лётчицах в годы Великой Отечественной войны "В небе "ночные ведьмы"".
В тот же день Липецкая областная детская библиотека уже в восьмой раз присоединится к ежегодной Международной акции «Читаем детям о войне». В 11.00 в самых разных уголках России и за её пределами проходит час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. В библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах детям читают вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941–1945 годов и великому человеческому подвигу. В этот день в детской библиотеке состоится час истории «Нам жить и помнить» по книге Светланы Алексиевич «Последние свидетели. Соло для детского голоса», которая основана на воспоминаниях людей, чьё детство совпало с войной.
5 мая состоится час-размышление "Память пылающих лет".
А 7 мая в библиотеке состоится час интересного кино "Это было в разведке" о юном разведчике Колесникове по документальным рассказам Смирнова.
В тот же день Липецкая областная детская библиотека уже в восьмой раз присоединится к ежегодной Международной акции «Читаем детям о войне». В 11.00 в самых разных уголках России и за её пределами проходит час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. В библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах детям читают вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941–1945 годов и великому человеческому подвигу. В этот день в детской библиотеке состоится час истории «Нам жить и помнить» по книге Светланы Алексиевич «Последние свидетели. Соло для детского голоса», которая основана на воспоминаниях людей, чьё детство совпало с войной.
5 мая состоится час-размышление "Память пылающих лет".
А 7 мая в библиотеке состоится час интересного кино "Это было в разведке" о юном разведчике Колесникове по документальным рассказам Смирнова.