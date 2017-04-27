Культура

18 минут назад

В Липецке пройдет неделя славы

49
#День Победы #9 мая
В Липецке пройдет неделя славы

"Ночным ведьмам" посвятят литературно-документальную композицию, а юному разведчику - кино.

В Липецкой областной детской библиотеке пройдет Неделя славы. 4 мая там пройдет литературно-документальная композиция о липецких лётчицах в годы Великой Отечественной войны "В небе "ночные ведьмы"".

В тот же день Липецкая областная детская библиотека уже в восьмой раз присоединится к ежегодной Международной акции «Читаем детям о войне».  В 11.00 в самых разных уголках России и за её пределами проходит час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. В библиотеках, школах, детских садах, приютах, больницах детям читают вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941–1945 годов и великому человеческому подвигу. В этот день в детской библиотеке состоится час истории «Нам жить и помнить» по книге Светланы Алексиевич «Последние свидетели. Соло для детского голоса», которая основана на воспоминаниях людей, чьё детство совпало с войной. 

5 мая состоится час-размышление "Память пылающих лет".

А 7 мая в библиотеке состоится час интересного кино "Это было в разведке" о юном разведчике Колесникове по документальным рассказам Смирнова. 
49
#День Победы #9 мая

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Ельце водитель «семерки» устроил гонку по встречной полосе
#опасное вождение
5
В Ельце водитель «семерки» устроил гонку по встречной полосе

сегодня, 14:22

Происшествия
Змеи атаковали село в Липецкой области
#змеи
4
Змеи атаковали село в Липецкой области

сегодня, 13:44

Происшествия
Одного из пострадавших на складе PepsiCo уже завтра выпишут из больницы
#обрушение склада Pepsico
Одного из пострадавших на складе PepsiCo уже завтра выпишут из больницы

сегодня, 12:47

Происшествия