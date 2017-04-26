На майские праздники в Липецке ограничат розничную продажу алкоголя

Ограничения начнутся 29 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 29 апреля с 10:00 до 14:00 согласован митинг на площадке перед ОЦКиНТ. В этот же день с 14:00 до 16:00 проведение аналогичного мероприятия запланировано на площадке, прилегающая к МУ «Липецкий дом музыки».

1 мая 2017 года согласованы следующие мероприятия:

- с 08:30 до 11:00 запланировано шествие по следующему маршруту: сбор участников пл.Героев – ул.Зегеля – пл.Плеханова – Петровский спуск – пл.Революции – ул.Первомайская – пл.Петра Великого.

- с 10:00 до 12:00 от ул.Терешковой, д.18, через площадку перед СК «Звездный» - ул.Космонавтов – ул.Гагарина – ул.Зегеля – площадь Революции, пройдет демонстрация.

- с 11:00 до 12:00 митинг по адресу: г.Липецк, ул.Ленина, д.25, площадка перед доской почета «Трудовая слава Липецкой области».

2 мая 2017 года с 09:45 до 10:45 согласовано шествие по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина (район площади Авиаторов ) сбор участников – алея ветеранов боевых действий (вдоль Быханова сада) – площадь Героев.

Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.