Общество

сегодня, 17:15

На майские праздники в Липецке ограничат розничную продажу алкоголя

8 896
#алкоголь
На майские праздники в Липецке ограничат розничную продажу алкоголя

Ограничения начнутся 29 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, 29 апреля с 10:00 до 14:00 согласован митинг на площадке перед ОЦКиНТ. В этот же день с 14:00 до 16:00 проведение аналогичного мероприятия запланировано на площадке, прилегающая к МУ «Липецкий дом музыки».

1 мая 2017 года согласованы следующие мероприятия:

- с 08:30 до 11:00 запланировано шествие по следующему маршруту: сбор участников пл.Героев – ул.Зегеля – пл.Плеханова – Петровский спуск – пл.Революции – ул.Первомайская – пл.Петра Великого.

- с 10:00 до 12:00 от ул.Терешковой, д.18, через площадку перед СК «Звездный» - ул.Космонавтов – ул.Гагарина – ул.Зегеля – площадь Революции, пройдет демонстрация.

- с 11:00 до 12:00 митинг по адресу: г.Липецк, ул.Ленина, д.25, площадка перед доской почета «Трудовая слава Липецкой области».

2 мая 2017 года с 09:45 до 10:45 согласовано шествие по адресу: г.Липецк, ул.Гагарина (район площади Авиаторов ) сбор участников – алея ветеранов боевых действий (вдоль Быханова сада) – площадь Героев.

Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.

8 896
#алкоголь

Комментарии (8)

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да

36 минут назад
бухаю и буду бухать-это мой смысыл жизни
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Липчанка другая

сегодня, 18:33
Отличная идея
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АК-54

сегодня, 18:31
Ну вот, вроде что-то началось налаживаться! А то последние года( по приходу к власти "ЕР", мы о событиях и планируемых мероприятиях узнаём только после того как они свершились или не получились(!) Что-же касается продажи алкоголя, то давайте отберём ПРАВО СОБИРАТЬ НАЛОГИ от ОЛИГАРХОВ и передадим эти права ГОСУДАРСТВУ! Впрочем как и налог "РОТЕНБЕРГОВ" и ещё десяток два аналогичных поборов! А вот тогда можно будет задавать вопросы - что ты сделал для своей страны, за то, что она сделала с твоими дедами и родителями которые создали все национальные богатства отработав по 40-50 лет и получающими пенсию которой не хватает на лекарство!!! И ЭТО ВАС, МОЛОДЁЖЬ, ЖДЁТ!!!!при такой политике правящих олигархов и олигархического строя! МолодёжЬ, ВАс ждёт немощная и голодная смерть, без медицинской и социальной защиты!! СМ. листовку...."как низко твоя страна пала!".. Только не по вине ТЕБЯ и ТВОИХ отцов и дедов!!" Так что как говаривал Маугли"... "смотрите Волки! Смотрите!"...
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М-да

сегодня, 18:12
В чем листовка ? Ужас какой то ....как тут не бухуть ?
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Антисоветчик

сегодня, 18:08
Ну не знаю, ко как. А я "бухать" на природу. А по поводу "ограничений", так мы ещё в пятницу затаримся.
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Хватит

сегодня, 17:42
Воровать.
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Алик

сегодня, 17:38
Сволочи!!!!!
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Алкаш.

сегодня, 17:32
А причом тут Гагарин он что тоже бухал.
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