Будущее мобильной связи обсудили в Липецке

Перспективы развития мобильных сетей, внедрение современных технологий, защита баланса от платных подписок и свободная конструкция тарифных планов. Всё это и многое другое обсудили на пресс-ланче с генеральным директором Tele2 Сергеем Эмдиным. Глава компании и топ-менеджеры организации посетили Липецк в рамках рабочего визита руководителей мобильного оператора.

Встреча коллег - это повод подвести промежуточные итоги и обсудить перспективы развития отрасли. Конечно, и простого абонента интересует то, что «день грядущий нам готовит». Своими взглядами на будущее поделился Сергей Эмдин.





- В плане технического развития мобильный сетей в ближайшие пять лет нас ждет появление сети 5G. Это позволит еще больше увеличить скорость передачи данных и их объем, увеличит мощность каналов. 5G, в том или ином виде, уже появляется, но не для массового пользователя. 5G - это новый шаг к использованию дистанционного управления механизмами, симуляторов реальности, расширению функций телеконференций, - приводит примеры Сергей Эмдин. - В вопросе развития рынка мобильных операторов я вижу продолжение размытия границ между телекомом и интернетом, онлайн и оффлайн-сервисов. Телеком развивается в сторону расширения спектра услуг и предложений для потребителя. Не исключаю, что операторы решат объединить в своих услугах связь и, например, распространение скидок или продажу билетов. Это позволит смягчить текущую жесткую конкуренцию между операторами - каждый займет свою нишу. У каждого будет абонент, предпочитающий вместе со связью получать те или иные услуги. Это станет еще удобнее для клиента, который и сегодня за небольшую плату получает пакет качественных услуг связи и комфортно использует последние технологии.

Конечно, перспективы мобильной связи интересны рядовому потребителю, но немало вопросов и по текущему положению вещей.

- Полтора года назад мы начали развивать 4G в Липецкой области. Сейчас она свободно доступна в Ельце и Липецке, совсем скоро 4G будет присутствовать по всему региону, - открывает планы региональный управляющий директор Tele2 в Липецке Павел Седых. - В Липецкой области и с точки зрения лидирующей позиции на рынке, и в плане покрытия у нас стабильные позиции.

Но борьба за своего абонента между операторами связи в России продолжается, особенно после отмены "мобильного рабства". При 120 млн реализованных в 2016 году SIM-карт новых абонентов только 4 млн. И в Tele2 стараются сразу на два фронта - обеспечить комфорт для "ветеранов" и дать привилегии "новобранцам".

Ради того, чтобы абоненты смогли оценить эффективность модных смартфонов и удобство их использования, Tele2 выпустила свою линейку аппаратов. Экономичные "смартики" - мостик в мир новых технологий для тех, кто еще держит в руках кнопочные телефоны, возможность дать им ощутить всю мощь современной связи. Сейчас в планах стоит расширение линейки смартфонов с поддержкой LTE и 4G. А также обсуждается еще более гибкая тарифная политика.

- Тарифы-трансформеры или конструкторы - это пакет услуг, объем которых регулирует сам абонент. Такие линейки предложений появлялись на рынке, но не пользовались спросом. Если абонентам станут массово интересны тарифы с собственной компоновки пакетов интернета, минут и SMS, то появление трансформеров вполне реально в Tele2, - рассчитывает Сергей Эмдин, добавляя, что тарифы-конструкторы можно объединить с функцией переноса остатка пакетов на следующий месяц и трансформации SMS в минуты, минут в Гб и далее. - Все зависит от спроса со стороны абонентов.

Позицию своих абонентов, их претензии и пожелания всегда готовы выслушать в офисах мобильного оператора и на официальных страницах Tele2 в социальных сетях. По доброй традиции в Tele2 проводятся "Дни открытых людей", когда в обычном офисе обслуживания можно встретить топ-менеджера компании. Живая реакция пользователей помогает Tele2 развиваться в нужном направлении. Так, мобильный оператор может спасти ваши деньги от платных подписок и предложить уникальные партнерские программы.





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