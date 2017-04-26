775-летие победы русских войск в Ледовом побоище отметят кинолекторием

В программе сразу два фильма.

3 мая в 19.00 в кинозале Ообластного центра культуры, анродного творчества и кино пройдет кинолекторий «Александр Невский: от времен Сергея Эйзенштейна до кинематографа наших дней»,посвященный 775-летию победы русских войск в Ледовом побоище на Чудском озере.

В программе - просмотр отрывка из киноленты С. Эйзенштейна «Александр Невский» и художественного фильма «Александр. Невская битва»(Россия, 2008) 12+

Вход свободный.