54 минуты назад
775-летие победы русских войск в Ледовом побоище отметят кинолекторием
В программе сразу два фильма.
3 мая в 19.00 в кинозале Ообластного центра культуры, анродного творчества и кино пройдет кинолекторий «Александр Невский: от времен Сергея Эйзенштейна до кинематографа наших дней»,посвященный 775-летию победы русских войск в Ледовом побоище на Чудском озере.
В программе - просмотр отрывка из киноленты С. Эйзенштейна «Александр Невский» и художественного фильма «Александр. Невская битва»(Россия, 2008) 12+
Вход свободный.