Культура

54 минуты назад

775-летие победы русских войск в Ледовом побоище отметят кинолекторием

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#кино #бесплатно
775-летие победы русских войск в Ледовом побоище отметят кинолекторием

В программе сразу два фильма.

3 мая в 19.00 в кинозале Ообластного центра культуры, анродного творчества и кино пройдет кинолекторий «Александр Невский: от времен Сергея Эйзенштейна до кинематографа наших дней»,посвященный 775-летию победы русских войск в Ледовом побоище на Чудском озере.

В программе - просмотр отрывка из киноленты С. Эйзенштейна «Александр Невский» и художественного фильма «Александр. Невская битва»(Россия, 2008) 12+

Вход свободный.

81
#кино #бесплатно

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