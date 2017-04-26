Жители Тербунского района начали собирать краеведческий материал

В селе Борки задумали собрать богатую краеведческую коллекцию.

Жители Тербунского района сами пополняют краеведческую коллекцию библиотеки села Борки, где решили собрать материал об истории района.

Как сообщила местная газета «Маяк», в библиотеке стартовала акция «Краеведческая находка», в результате работы краеведческий материал библиотеки пополнился новыми фотографиями 40-50-х годов XX века, ценными материалами о прошлом края.

На основе собранного материала заведующая библиотекой Раиса Карташова провела День краеведческих новинок «Познай свой край родной», где рассказала читателям об истории замка Романовых, представила статьи из периодики, а также книги о Борках и районе тербунских авторов Александра Елецких, Александра Колесника, Юрия Стародубцева, Виктора Безлепкина и Виталия Саввина. Читатели совершили исторический медиа-экскурс по селу «Борки. Чудесный уголок земли».

Ко Дню краеведческих новинок оформили выставку-сюрприз «Край, родимый край», на которой представлены книжные подборки, папки-накопители «Наша достопримечательность - замок Романовых», «История села Борки», вырезки из газет, воспоминания и старые фотографии.



Фото uralbank.info