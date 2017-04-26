В живых осталась только половина



В Липецке почтили память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.



Сегодня в Липецке у монумента ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС прошел памятный митинг, посвященный событиям 31-летней давности. Именно тогда произошла крупнейшая в мировой истории авария в атомной индустрии.

Еще до начала митинга у монумента лежали гвоздики – кто-то ночью пришел к этому месту и возложил их, установив еще и свечи.

- Всего из Липецкой области в Чернобыль уехали около двух тысяч человек, - рассказывает председатель липецкого отделения «Союз чернобыльцев» Михаил Борвинский. – Нас призывали через военкоматы и предприятия. Сейчас остались в живых около тысячи, а в Липецке – 400 человек. Поначалу ликвидаторы быстро умирали. Сейчас смертельная динамика замедлилась.

После минуты молчания слово взяли политики. Вице-губернатор Александр Никонов поблагодарил ликвидаторов за подвиг, а депутат облсовета Александр Соколов отметил, что на ликвидацию последствий Чернобыльской аварии ушли 200 металлургов НЛМК, и только каждый четвертый из них остался на сегодня в живых.

- В те дни мне было 11 лет, и я был на территории Украины, - в свою очередь рассказал вице-мэр Липецка Евгений Павлов. – Не дай Бог вам это пережить. Поэтому обращаюсь к вам, школьникам – будьте умными и не допускайте ошибок взрослых.

После официальных речей ученики экологического лицея № 66 выпустили в небо связку белых шаров в память о погибших и экологической катастрофе, а все участники митинга возложили цветы к монументу чернобыльцам.



