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Фестиваль «Липецкие воды» приглашает художников

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#фестиваль
Фестиваль «Липецкие воды» приглашает художников

Фестиваль курортной жизни «Липецкие воды», который пройдет 26-28 мая на площадке Нижнего парка, приглашает начинающих и профессиональных художников принять участие в передвижной выставке. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, гости мероприятия смогут глазами живописцев увидеть привычные и незнакомые пейзажи нашего региона. Для художников мероприятие станет не только возможностью заявить о себе, но и поделиться наработанным опытом. Своё участие в липецком фестивале уже подтвердили потомственные живописцы Серафим и Александр Глушковы из Ельца. Три года назад братья открыли в родном городе галерею. В их выставочном зале можно найти произведения современных художников из разных уголков России, а также мастеров декоративно-прикладного искусства.

Заявки на участие принимаются до 15 мая на адрес электронной почты info@areal.center. Художникам необходимо указать стилистические направления и жанры, в которых они работают.


225
#фестиваль

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