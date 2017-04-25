Серьёзных изменений состава воды в реке Дон пока не выявлено

Пробы воды взяты на расстоянии 500 метров вниз и вверх по течению реки.

Как рассказала GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области по взаимодействию со СМИ Татьяна Ткачева, в Лебедяни взяты пробы воды в реке Дон на расстоянии 500 метров вниз и 500 метров вверх по течению от места аварии. Напомним, сегодня около 10:00 произошло обрушение склада Pepsico, в результате чего тонны сока вылились на улицы Лебедяни.



- Пока каких-то серьёзных изменений химического состава воды в реке Дон не выявлено, - отметила Татьяна Ткачева.



Фото lipprok.ru



