Происшествия

сегодня, 17:24

Серьёзных изменений состава воды в реке Дон пока не выявлено

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#обрушение склада Pepsico
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Серьёзных изменений состава воды в реке Дон пока не выявлено

Пробы воды взяты на расстоянии 500 метров вниз и вверх по течению реки.

Как рассказала GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области по взаимодействию со СМИ Татьяна Ткачева,  в Лебедяни взяты пробы воды в реке Дон на расстоянии 500 метров вниз и 500 метров вверх по течению от места аварии. Напомним, сегодня около 10:00 произошло обрушение склада Pepsico, в результате чего тонны сока вылились на улицы Лебедяни. 

- Пока каких-то серьёзных изменений химического состава воды в реке Дон не выявлено, - отметила Татьяна Ткачева.

Фото lipprok.ru

 
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#обрушение склада Pepsico
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