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Домашний лев покусал подростка

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#нападение #лев
Домашний лев покусал подростка

ЧП произошло в Самарской области.

Пятнадцатилетний житель города Энгельса Саратовской области был госпитализирован после нападения льва. Как сообщил во вторник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Александр Колоколов, у подростка было несколько укусов, сейчас его жизнь вне опасности.

Инцидент произошел вечером в понедельник в микрорайоне Мостоотряд. Как рассказал ребенок, его укусил лев, принадлежавший 25-летней женщине. Мальчика с ранами на ягодицах, бедрах и правой кисти доставили в первую городскую больницу Энгельса. По факту ЧП полиция проводит проверку.

Владельца незаурядной домашней кошки сообщила местной прессе, что ребенок получил еле видимые царапины от контакта со львицей. Хозяйка утверждает, что у питомца есть все документы.
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#нападение #лев

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