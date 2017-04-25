Общество

сегодня, 09:44

Сафари-парка в Липецке не будет

3 2006
#предложение #инициатива #зоопарк
2
Сафари-парка в Липецке не будет

Так решил мэр города.

Глава администрации Липецка Сергей Иванов на сервисе гражданских предложений «Портал неравнодушных» ответил на протест горожан по планам перенести зоопарк в район Желтых Песков.

- Перенос МАУК «Липецкий зоопарк» в село Желтые Пески является проектным предложением, реализация которого планируется до 2035 года. Проект предусматривает создание сафари-парка, что влечет за собой высокие финансовые затраты. В связи с этим, а так же с учетом мнения жителей города Липецка, высказанного при обсуждении гражданской инициативы, реализация вышеуказанного проекта при проведении мероприятий по благоустройству города Липецка является нецелесообразной, - считает мэр Липецка Сергей Иванов.

Против переноса зоопарка Липецка на окраину города выступили 527 пользователей платформы. За три недели обсуждений инициатива собрала свыше сотни комментариев. В том числе — переселить в район Желтых Песков автора проекта по переезду зоопарка.
3 2006
#предложение #инициатива #зоопарк
2

Комментарии (3)

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Ура!

32 минуты назад
Ну, еще одну крупную проблему решили! Жить стало лучше...
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Елена

сегодня, 10:39
Пусть лучше вспомнят сколько многодетных семей ждет землю в Желтых песках)) А то им ток парки переносить, да фонтаны строить.
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глас народа

сегодня, 10:05
Люди,будьте бдительны!
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