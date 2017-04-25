Общество
сегодня, 09:44
Сафари-парка в Липецке не будет
3 2006
Так решил мэр города.
Глава администрации Липецка Сергей Иванов на сервисе гражданских предложений «Портал неравнодушных» ответил на протест горожан по планам перенести зоопарк в район Желтых Песков.
- Перенос МАУК «Липецкий зоопарк» в село Желтые Пески является проектным предложением, реализация которого планируется до 2035 года. Проект предусматривает создание сафари-парка, что влечет за собой высокие финансовые затраты. В связи с этим, а так же с учетом мнения жителей города Липецка, высказанного при обсуждении гражданской инициативы, реализация вышеуказанного проекта при проведении мероприятий по благоустройству города Липецка является нецелесообразной, - считает мэр Липецка Сергей Иванов.
Против переноса зоопарка Липецка на окраину города выступили 527 пользователей платформы. За три недели обсуждений инициатива собрала свыше сотни комментариев. В том числе — переселить в район Желтых Песков автора проекта по переезду зоопарка.
- Перенос МАУК «Липецкий зоопарк» в село Желтые Пески является проектным предложением, реализация которого планируется до 2035 года. Проект предусматривает создание сафари-парка, что влечет за собой высокие финансовые затраты. В связи с этим, а так же с учетом мнения жителей города Липецка, высказанного при обсуждении гражданской инициативы, реализация вышеуказанного проекта при проведении мероприятий по благоустройству города Липецка является нецелесообразной, - считает мэр Липецка Сергей Иванов.
Против переноса зоопарка Липецка на окраину города выступили 527 пользователей платформы. За три недели обсуждений инициатива собрала свыше сотни комментариев. В том числе — переселить в район Желтых Песков автора проекта по переезду зоопарка.
3 2006
Ура!
Елена
глас народа