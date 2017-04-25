вчера, 19:45
Липецкие дети встретились с представителями поколения войны
В реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка» в рамках проведения форума «Вместе ради детей» прошло патриотическое мероприятие «Дети – великое богатство страны». В рамках мероприятия состоялась встреча ребят с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями поколения «детей войны» – теми, кто видел войну своими глазами.
В начале встречи звучали стихи о войне в исполнении детей, проходящих курс оздоровления в «Лесной сказке». Затем выступили ветераны, делясь своими воспоминаниями. Они рассказали о годах сражений, желали детям вырасти достойным поколением. Ребята же в ответ пожелали ветеранам крепкого здоровья и высказали огромную благодарность за тот великий подвиг, который они совершили, за великую Победу. Дети пригласили ветеранов стать судьями в конкурсе «Битва хоров». Каждый отряд исполнял патриотическую песню, вкладывая в нее все свои эмоции и чувства", сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.
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