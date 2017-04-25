Общество

вчера, 19:45

Липецкие дети встретились с представителями поколения войны

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#дети #ветераны #встречи
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Липецкие дети встретились с представителями поколения войны

В реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка» в рамках проведения форума «Вместе ради детей» прошло патриотическое мероприятие «Дети – великое богатство страны». В рамках мероприятия состоялась встреча ребят с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями поколения «детей войны» – теми, кто видел войну своими глазами.

"Встречи с ветеранами дают уникальную возможность молодому поколению узнать о событиях Великой Отечественной войны, о послевоенных годах из первых уст. Ветераны, за плечами которых годы тяжелейшего военного времени –это пример мужества, самоотверженности, любви к Родине. Одному из гостей «Лесной сказки», ветерану Великой Отечественной войны Андрею Андреевичу Самсонову исполнилось 97 лет. Во встрече приняли участие ветераны Вооруженных Сил России - Иван Григорьевич Томилин, Владимир Федорович Картаев, Николай Викторович Суховер.

В начале встречи звучали стихи о войне в исполнении детей, проходящих курс оздоровления в «Лесной сказке». Затем выступили ветераны, делясь своими воспоминаниями. Они рассказали о годах сражений, желали детям вырасти достойным поколением. Ребята же в ответ пожелали ветеранам крепкого здоровья и высказали огромную благодарность за тот великий подвиг, который они совершили, за великую Победу. Дети пригласили ветеранов стать судьями в конкурсе «Битва хоров». Каждый отряд исполнял патриотическую песню, вкладывая в нее все свои эмоции и чувства", сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.
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#дети #ветераны #встречи
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Комментарии (3)

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Хохленок индезит

вчера, 23:35
Украинцам все равно кто воюет. Главное кто накормит
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влипецкепить

вчера, 22:29
Почему ты так решил?потери в 1 мировой так же огромные потери больше всех ,россия ничего не выпускала кроме мосина все остальное по английским лицензиям или из англии
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Почему

вчера, 21:00
В Первую Мировую войну потери сопоставимы с потерями Германии и Австро-Венгрии,а во Вторую Мировую наши потери колоссальны и не поддаются сравнению?Кто виноват в этом?Когда будут названы и оплеваны виновники гибели миллионов наших людей и почему им в нашем городе ставят памятники? Лично я никогда не верил,что мы русские глупее немцев.
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