Липецкие дети встретились с представителями поколения войны

В реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка» в рамках проведения форума «Вместе ради детей» прошло патриотическое мероприятие «Дети – великое богатство страны». В рамках мероприятия состоялась встреча ребят с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями поколения «детей войны» – теми, кто видел войну своими глазами.

"Встречи с ветеранами дают уникальную возможность молодому поколению узнать о событиях Великой Отечественной войны, о послевоенных годах из первых уст. Ветераны, за плечами которых годы тяжелейшего военного времени –это пример мужества, самоотверженности, любви к Родине. Одному из гостей «Лесной сказки», ветерану Великой Отечественной войны Андрею Андреевичу Самсонову исполнилось 97 лет. Во встрече приняли участие ветераны Вооруженных Сил России - Иван Григорьевич Томилин, Владимир Федорович Картаев, Николай Викторович Суховер.



В начале встречи звучали стихи о войне в исполнении детей, проходящих курс оздоровления в «Лесной сказке». Затем выступили ветераны, делясь своими воспоминаниями. Они рассказали о годах сражений, желали детям вырасти достойным поколением. Ребята же в ответ пожелали ветеранам крепкого здоровья и высказали огромную благодарность за тот великий подвиг, который они совершили, за великую Победу. Дети пригласили ветеранов стать судьями в конкурсе «Битва хоров». Каждый отряд исполнял патриотическую песню, вкладывая в нее все свои эмоции и чувства", сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.