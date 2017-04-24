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Минздрав предложил писать на бутылках предельную дневную дозу алкоголя
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Об этом говорится в доработанной стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года
Минздрав предложил указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах. Соответствующий пункт содержится в разработанной ведомством стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года, - сообщает Лента.ру.
На этикетках может также появиться информация о вреде избыточного употребления алкоголя. В предыдущей версии стратегии предлагалось обязать производетелей указывать только на этикетках бутылок для водки информацию о вреде ее пагубного употребления.
Кроме того, стратегия предусматривает запрет продажи алкоголя гражданам до 21 года и торговли спиртным в интернете. В документе также предлагается постепенно увеличивать акцизы на водку, запретить производство спиртсодержащих настоек емкостью более 30 миллилитров, а также спиртсодержащих моющих средств.
Помимо этого, в доработанной версии стратегии предлагается запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах, а также ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков.
На этикетках может также появиться информация о вреде избыточного употребления алкоголя. В предыдущей версии стратегии предлагалось обязать производетелей указывать только на этикетках бутылок для водки информацию о вреде ее пагубного употребления.
Кроме того, стратегия предусматривает запрет продажи алкоголя гражданам до 21 года и торговли спиртным в интернете. В документе также предлагается постепенно увеличивать акцизы на водку, запретить производство спиртсодержащих настоек емкостью более 30 миллилитров, а также спиртсодержащих моющих средств.
Помимо этого, в доработанной версии стратегии предлагается запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах, а также ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков.
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