В России

сегодня, 15:38

Минздрав предложил писать на бутылках предельную дневную дозу алкоголя

1 141
Минздрав предложил писать на бутылках предельную дневную дозу алкоголя

Об этом говорится в доработанной стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года

Минздрав предложил указывать на бутылках предельно допустимую суточную дозу алкоголя в миллилитрах. Соответствующий пункт содержится в разработанной ведомством стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года, - сообщает Лента.ру

На этикетках может также появиться информация о вреде избыточного употребления алкоголя. В предыдущей версии стратегии предлагалось обязать производетелей указывать только на этикетках бутылок для водки информацию о вреде ее пагубного употребления.

Кроме того, стратегия предусматривает запрет продажи алкоголя гражданам до 21 года и торговли спиртным в интернете. В документе также предлагается постепенно увеличивать акцизы на водку, запретить производство спиртсодержащих настоек емкостью более 30 миллилитров, а также спиртсодержащих моющих средств.

Помимо этого, в доработанной версии стратегии предлагается запретить курить вейпы и электронные сигареты в общественных местах, а также ограничить все формы рекламы фастфуда, сладостей и газированных напитков.
1 141

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гы

26 минут назад
А они не пробовали пИсать в другом месте? :) Учителя, млин. Задолбали. Тысячелетиями жили нормально, но пришла ер в отдельно взятой стране.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкую область приходит сухая погода
1
В Липецкую область приходит сухая погода

сегодня, 12:17

Погода в Липецке
В Липецкой области небольшие дожди и до +13
#дождь
1
В Липецкой области небольшие дожди и до +13

вчера, 12:21

Погода в Липецке
В Липецкой области дождь и сильный ветер
#ветер
5
В Липецкой области дождь и сильный ветер

22.04.2017 11:44

Погода в Липецке