Липчанам покажут знаменитую оперу «Тезей», но только на киноэкране

Прямая трансляция будет организована из концертного зала имени П.И. Чайковского.

В концертном зале "Унион" имени Т.Н. Хренникова 25 апреля состоится прямая трансляция оперы Георга Фридриха Генделя "Тезей" из столичного концертного зала имени П.И. Чайковского.

Как сообщили в областном управлении культуры, выступление можно назвать историческим, потому что ранее легендарная опера еще не ставилась на территории Российской Федерации. В концертном зале будет исполнена концертная версия, которую представят звезды оперы мировой величины.

В концерте примут участие: Оливия Фермойлен (меццо-сопрано, Нидерланды), Анн Халленберг (меццо-сопрано, Швеция), Катерина Каспер (сопрано, Украина-Германия), Оуэн Уиллеттс (контратенор, Великобритания), Константин Дерри (контратенор, Украина-Испания), Катарина Рукгабер (сопрано, Германия), Игорь Подоплелов (баритон), Государственный академический камерный оркестр России, дирижёр - Федерико Мария Сарделли (Италия).



Лично артисты такого калибра в никогда не приедут в Липецк, где нет даже современного концертного зала. Спасут местных ценителей прекрасного лишь новейшие технологии.



Фото kultura48.ru

