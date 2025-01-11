Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Происшествия
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56 минут назад
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«Засунули в землю и ушли…»
Ветер повалил не закрепленный информационный баннер, второй также установлен «на честном слове».
Как рассказали жильцы, подрядчики их просто засунули в землю, не закрепив цементным раствором, и ушли.
Один такой баннер уже упал. Второй еще держится, но жители опасаются, что и он упадет, так как тоже держится «на честном слове».
Всё бы ничего, не глобальная проблема, но женщины боятся за своих детей, на которых может рухнуть такая табличка.
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