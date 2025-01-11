«Засунули в землю и ушли…»

Ветер повалил не закрепленный информационный баннер, второй также установлен «на честном слове».

Жители дома №26 по улице Архангельской рассказали GOROD48 о плохо закрепленных металлических информационных табличках установленных у детской и спортивной площадки, которую жильцы дома построили на условиях софинансирования с мэрией города.Как рассказали жильцы, подрядчики их просто засунули в землю, не закрепив цементным раствором, и ушли.Один такой баннер уже упал. Второй еще держится, но жители опасаются, что и он упадет, так как тоже держится «на честном слове».Всё бы ничего, не глобальная проблема, но женщины боятся за своих детей, на которых может рухнуть такая табличка.