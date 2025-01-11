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500
56 минут назад
3

«Засунули в землю и ушли…»

Ветер повалил не закрепленный информационный баннер, второй также установлен «на честном слове».

Жители дома №26 по улице Архангельской рассказали GOROD48 о плохо закрепленных металлических информационных табличках установленных у детской и спортивной площадки, которую жильцы дома построили на условиях софинансирования с мэрией города.
Как рассказали жильцы, подрядчики их просто засунули в землю, не закрепив цементным раствором, и ушли.

Один такой баннер уже упал. Второй еще держится, но жители опасаются, что и он упадет, так как тоже держится «на честном слове».

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Всё бы ничего, не глобальная проблема, но женщины боятся за своих детей, на которых может рухнуть такая табличка.
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Юлия
19 минут назад
Возьмите сами и з делайте .
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Девятый
47 минут назад
Это ж "неэлитный" район ЛТЗ "там всё держится на честном слове"...
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Гость
48 минут назад
Итак сойдёт)))
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