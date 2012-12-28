Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции

Нарушитель предлагал сотрудникам ДПС 20 тысяч рублей

В отношении жителя села Крутченская Байгора возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции.Мужчину задержали за езду на автомобиле в пьяном виде у села Красная Байгора. К тому же он ранее был лишен прав вождения.Чтобы избежать дополнительной ответственности, он попытался дать сотрудникам ДПС взятку в размере 20 тысяч рублей. Инспекторы ДПС от взятки отказались и сообщили о данном факте в следственные органы.Взяткодателю грозит до 8 лет лишения свободы.