Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Происшествия
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сегодня, 12:33
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Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Нарушитель предлагал сотрудникам ДПС 20 тысяч рублей
Мужчину задержали за езду на автомобиле в пьяном виде у села Красная Байгора. К тому же он ранее был лишен прав вождения.
Чтобы избежать дополнительной ответственности, он попытался дать сотрудникам ДПС взятку в размере 20 тысяч рублей. Инспекторы ДПС от взятки отказались и сообщили о данном факте в следственные органы.
Взяткодателю грозит до 8 лет лишения свободы.
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