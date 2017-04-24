Культура

сегодня, 15:32

На «Русборг» прибудут около 1 000 реконструкторов

4 494
#Русборг #фестиваль #реконструкция
На «Русборг» прибудут около 1 000 реконструкторов

Зрителей ждут 8 мая.

943 человека из нескольких десятков регионов России и зарубежья подали заявки на участие в международном молодежном фестивале исторической реконструкции «Русборг». Итоги регистрации подвели организаторы мероприятия.

- Это количество подтверждает статус «Русборга» как крупнейшего фестиваля средневековой реконструкции нашей страны, - считают в ЛОМОО ВИК «Копье».

Напомним, «гостевой» день запланирован на 12.00 8 мая. Мероприятие, как и прежде, представит зрителям всю палитру средневекового мира: сражения, ремесла, ярмарка, музыка и многое другое, что формирует неповторимый дух «Русборга». Гостей ждёт реконструкция сражений, ярмарка, таверна, концерт аутентичной музыки. Зрители смогут увидеть финальные поединки фехтовального турнира, конную программу и многое другое.

русборг(1)(1).jpg

Во время сражений на главной поляне с 13.00 часов и в начале каждого часа будет выступать фолк-группа «Spiritual Seasons». Концертную программу представит и группа «Teufelstanz», которая начнет её в 16.00. Во время показательных выступлений будут работать историчные тиры - стрельба из лука и метание сулиц.
4 494
#Русборг #фестиваль #реконструкция

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Антон

8 минут назад
А чемпионат по сбиванию квадрокоптеров во сколько начнется?
ответить

влипецкепить

сегодня, 16:17
да и так весь тренируемся платить дань татаро-монголам
ответить

любитель

сегодня, 15:58
Для мероприятия ТАКОГО масштаба! стоит организовать автобус из Липецка в Елец для зрителей, чтобы вызвать интерес к истории у молодого поколения! Не видел красочных ашиф на театральных тумбах и предложений поехать на Русборг! Воронежцы здорово рекламируют это событие и попасть на него из славного города Воронежа - проще простого. Видимо, управление культуры и туризма Липецкой области не может должным образом организовать поездку на историческую реконструкцию.
ответить

Бывавший

сегодня, 15:53
Админы не трите коммент. Говорю что унылая это хренотина, для оставшихся в детстве переростков.
ответить

Еще в рубрике

Липчанка жестоко избила малыша шнуром от телефонной зарядки
#побои #наказание #суд
13
Липчанка жестоко избила малыша шнуром от телефонной зарядки

сегодня, 15:28

Происшествия
Обгоревшего мальчика отправили в столичную клинику
#ЧП #несчастный случай
13
Обгоревшего мальчика отправили в столичную клинику

сегодня, 13:17

Происшествия
Полковника ФСБ приговорили к полутора годам колонии-поселения
#ФСБ
17
Полковника ФСБ приговорили к полутора годам колонии-поселения

сегодня, 10:38

Происшествия