На «Русборг» прибудут около 1 000 реконструкторов

Зрителей ждут 8 мая.

943 человека из нескольких десятков регионов России и зарубежья подали заявки на участие в международном молодежном фестивале исторической реконструкции «Русборг». Итоги регистрации подвели организаторы мероприятия.- Это количество подтверждает статус «Русборга» как крупнейшего фестиваля средневековой реконструкции нашей страны, - считают в ЛОМОО ВИК «Копье».Напомним, «гостевой» день запланирован на 12.00 8 мая. Мероприятие, как и прежде, представит зрителям всю палитру средневекового мира: сражения, ремесла, ярмарка, музыка и многое другое, что формирует неповторимый дух «Русборга». Гостей ждёт реконструкция сражений, ярмарка, таверна, концерт аутентичной музыки. Зрители смогут увидеть финальные поединки фехтовального турнира, конную программу и многое другое.Во время сражений на главной поляне с 13.00 часов и в начале каждого часа будет выступать фолк-группа «Spiritual Seasons». Концертную программу представит и группа «Teufelstanz», которая начнет её в 16.00. Во время показательных выступлений будут работать историчные тиры - стрельба из лука и метание сулиц.