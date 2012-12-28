Грязинец оплачивал товары поддельными чеками

Мужчина установил на свой телефон приложение, генерирующее поддельные чеки.



35-летний житель Грязинского района подозревается в мошенничестве: в полицию обратились два липецких индивидуальных предпринимателя.«Вечером 12 октября в павильоне по продаже цветов мужчина купил букет цветов и плюшевого мишку за 6800 рублей, а спустя некоторое время в табачном киоске — два блока сигарет и два энергетических напитка за 4 725 рублей. Однако в обоих случаях деньги не были переведены на указанные реквизиты. Общая сумма ущерба составила 11 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Как оказалось, житель Грязинского района обнаружил а соцсети приложение, которое создает поддельные чеки. С её помощью он обманывал продавцов, которым показывал им на телефоне поддельные чеки о переводе денег.Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.