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49 минут назад

Около 4 000 сотрудников НЛМК приняли участие в осенней Неделе здоровья

На Новолипецком металлургическом комбинате завершилась традиционная осенняя неделя здоровья. Около 4 000 сотрудников прошли диагностику в Центре здоровья НЛМК и приняли участие в спортивных мероприятиях. 

Особое внимание в этот раз уделили поддержанию здоровья сердца, нервной системы и гормонального фона. Сотрудники комбината смогли проверить сосуды, ритм сердца, провести диагностику остеопороза и проконсультироваться с кардиологом, неврологом, эндокринологом и психологом. Также работники НЛМК сдали анализ крови на витамин Д, экспресс-тест на холестерин и глюкозу.

— Считаю, что развитие медицинского комплекса должно быть одним из приоритетных направлений для предприятий. Поэтому, очень приятно, что комбинат дает возможность пройти бесплатное обследование организма. На осенней Неделе здоровья я прошел два обследования, получил консультации врачей и узнал о состоянии своего здоровья, — поделился главный специалист дирекции энергетического производства Дмитрий Толстых. 

В рамках Недели здоровья прошли вебинары, на которых врачи и приглашенные эксперты ответили на вопросы сотрудников в области психологии, социальной политики компании и медицины. В столовых комбината все желающие смогли попробовать меню здорового питания и продегустировать полезные напитки. Также для работников комбината провели открытые спортивные тренировки и шахматный турнир.

— Корпоративная Неделя здоровья дает возможность напомнить сотрудником, как важно заботиться о здоровье и вести здоровый образ жизни. Кроме того, нам удалось познакомиться с новыми технологиями, которые помогают контролировать состояние организма и физическую форму, — отметила директор по социальной политике Группы НЛМК Татьяна Рожкова. 

Неделю здоровья на НЛМК проводят два раза в год — весной и осенью. Всего в 2024 году к активностям Недели здоровья присоединились около 5 000 участников. Кроме того, на комбинате действует программа добровольного медицинского страхования, ежегодно работники НЛМК могут получить путевки в санатории. Для детей сотрудников действуют программы отдыха в лагерях и санаториях-профилакториях.

Неделя здоровья
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