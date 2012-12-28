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Происшествия
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45 минут назад
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Грязинец «заминировал» МФЦ и угрожал отрезать голову знакомой
Мужчина получил три года и один месяц лишения свободы условно.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, утром 24 июня прошлого года мужчина из дома позвонил в аварийно-диспетчерскую службу и сообщил, что в здании МФЦ заложена взрывчатка. Вечером того же дня шутник одумался, позвонил в полицию и во всём признался.
Он же 11 октября прошлого года у остановки в поселке Волгоэлектросетьстрой Грязинского района, держа в руках нож, пригрозил знакомой, что отрежет ей голову.
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