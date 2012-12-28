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45 минут назад
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Грязинец «заминировал» МФЦ и угрожал отрезать голову знакомой

Мужчина получил три года и один месяц лишения свободы условно.

Грязинский городской суд приговорил 46-летнего мужчину к трём годам и месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве (по части второй статьи 207 УК РФ) и угрозу убийством (по части первой статьи 119 УК РФ).

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, утром 24 июня прошлого года мужчина из дома позвонил в аварийно-диспетчерскую службу и сообщил, что в здании МФЦ заложена взрывчатка. Вечером того же дня шутник одумался, позвонил в полицию и во всём признался.

Он же 11 октября прошлого года у остановки в поселке Волгоэлектросетьстрой Грязинского района, держа в руках нож, пригрозил знакомой, что отрежет ей голову.
телефонный терроризм
угроза убийством
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Комментарии (2)

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Сначала новые
сосед
38 минут назад
Ему совсем пить нельзя.......
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Всем пофиг
40 минут назад
Это надо в Плеханово. Почему он гуляет ещё свободно? Третий раз у него его мечты сбудутся
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