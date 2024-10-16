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На отправке в армию новобранцев агитировали подписать контракт с Липецким авиацентром
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сегодня, 15:00

На отправке в армию новобранцев агитировали подписать контракт с Липецким авиацентром

А ещё во время торжественного мероприятия одному призывнику стало плохо. Парня вывели из строя.

В областном сборном пункте Военного комиссариата Липецкой области сегодня торжественно провожали в армию новобранцев. Ещё до начала официальной части мероприятия к уже стоящим с покупателями ребятам (покупателем в воинских частях называют офицеров, которые приезжают за призывниками на сборный пункт) вышел заместитель начальника Липецкого авиацентра по военно-политической работе Алексей Куракин и предложил вместо года срочной службы подписать двухлетний контракт с Липецким авиацентром.

— Меня интересуют те, которые попадут в воздушно-космические силы. У вас есть возможность написать рапорт и пройти службу по контракту — два года в части Липецкого авиацентра. Будете жить дома, получать по 47-55 тысяч! Но это два года на контракте вместо года срочной службы там, куда вас распределят. Для того, чтобы перейти на контракт, надо написать рапорт на имя командира части по месту своего прибытия: «Я такой-то такой-то готов на контракт в войсковую авиационную часть города Липецка»… — Агитировал «срочников» Алексей Куракин.

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Всего в армию сегодня провожали 23-х призывников. 13 поедут служить на станцию Ильино Нижегородской области, 10 — в Волгоград. Одна группа попадёт в сухопутные войска, другая — в военно-космические силы России.

Как рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Липецкой области Игорь Козлов, во время осеннего призыва из Липецкой области уйдут в армию более тысячи человек. 90% призывников будут служить в границах Московского и Ленинградского военных округов. На новые территории и в зону СВО парней не отправят. Около 50 липецких новобранцев будут проходить службу в Южном военном округе и примерно столько же — в других округах.

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Проблем с призывом в Липецкой области нет: в прошлом году в армию уже отправили на 357 человек больше, чем в 2022 году.

Из новшеств этого призыва — гражданин имеет право досудебного обжалования решения призывной комиссии. Это можно сделать через портал Госуслуг и через МФЦ. А уже с весеннего призыва этого года начали комплектовать пограничные войска. Других особенностей призывной кампании нет.

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Сценарий торжественной отправки призывников из года в год не меняется. В этом году разве что не было родителей — их на территорию сборного пункта не пустили. Поэтому «Прощание славянки» без слёз, поцелуев и объятий звучало на этот раз не так трогательно и как-то сиротливо. Игорь Козлов отметил, что отправка без родителей — это отголоски прошедшей пандемии коронавируса и меры связаны с заботой о здоровье призывников.

Кстати, здоровье сегодня одного новобранца подкачало: парню стало плохо на плацу и часть церемонии он пролежал на скамейке с нашатырём у носа.

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С отправкой в армию ребят поздравляли именитые военнослужащие, кадеты, юнармейцы, казак и священник. В финале новобранцам вручили подарки — термос и вкладыш в военный билет с полезными адресами и телефонами, в том числе руководителей региона.

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