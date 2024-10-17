Пожарные спасли человека из горящей пятиэтажки на станции Плавица

Еще два человека эвакуированы.



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Днем 16 октября пожарные спасли человека и помогли эвакуироваться еще двум из горящей пятиэтажки на станции Плавица Добринкского района. Квартира в доме выгорела на 60 квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день в селе Крутые Хутора Липецкого округа сгорели жилой дом и гараж. В селе Донские Избищи Лебедянского района почти наполовину выгорел чердак жилого дома. А в Липецке пожарные выезжали к двухэтажному многоквартирному дому на улице Гайдара — там очевидцы успели потушить огонь до прибытия расчетов.Уже 17 октября в липецком СНТ «Мичурина» сгорел садовый домик, а в селе Большой Хомутец Добровского округа сгорел деревянный ангар.