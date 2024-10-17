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Происшествия
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сегодня, 09:32
Пожарные спасли человека из горящей пятиэтажки на станции Плавица
Еще два человека эвакуированы.
В тот же день в селе Крутые Хутора Липецкого округа сгорели жилой дом и гараж. В селе Донские Избищи Лебедянского района почти наполовину выгорел чердак жилого дома. А в Липецке пожарные выезжали к двухэтажному многоквартирному дому на улице Гайдара — там очевидцы успели потушить огонь до прибытия расчетов.
Уже 17 октября в липецком СНТ «Мичурина» сгорел садовый домик, а в селе Большой Хомутец Добровского округа сгорел деревянный ангар.
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