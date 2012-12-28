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2128
сегодня, 09:04
8

На Соколе обнаружен труп

Личность погибшего установлена, правоохранители рассматривают версию суицида.

Сегодня рано утром во дворе дома №6б по улице Ушинского в Липецке прохожие нашли труп мужчины.

Личность погибшего установлена, это 37-летний местный житель.

Причина его смерти устанавливается. Одна из версий – суицид.
обнаружение трупа
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Житель
2 минуты назад
В какое прекрасное время мы живем !
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zzloyzz
18 минут назад
На всякий случай не хожу на Сокол.
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кит
48 минут назад
Не Сокол ,а Чикаго прям ! Там полиция работает, есть участковые ?Прям Елец на Сокол переехал !
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Коммунист заМКАДыш
51 минуту назад
Насмотрелся телевизора?
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Ужас!
сегодня, 09:15
Что творится в этом районе??? Каждый день пишут про криминал. Помню раньше писали в газетах объявления типа "Сокол, НЛМК и Тракторный не предлагать", время идет, ничего не меняется...
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Без ужаса
сегодня, 09:39
Ужас! вчера на ул.Вермишева в квартире обнаружен труп 35-летнего мужчины, это здесь же, на город48 написано. Каждый день пишут про криминал с разнообразным географическим разбросом... Привязались вот к этим трём районам и никак "пластинка не меняется".
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Суицид
сегодня, 09:14
Так легче и расследовать не надо.Это не отдел,а умора,лишь бы не работать.
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Норма
сегодня, 09:26
Может наркоман? Так что здесь и расследовать нечего-конец жизни один.
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