Подозреваемого в убийстве липецкого школьника жителя Сокола по кличке Крест арестуют прямо в больнице
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Происшествия
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сегодня, 09:04
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На Соколе обнаружен труп
Личность погибшего установлена, правоохранители рассматривают версию суицида.
Личность погибшего установлена, это 37-летний местный житель.
Причина его смерти устанавливается. Одна из версий – суицид.
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