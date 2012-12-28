На Соколе обнаружен труп

Личность погибшего установлена, правоохранители рассматривают версию суицида.

Сегодня рано утром во дворе дома №6б по улице Ушинского в Липецке прохожие нашли труп мужчины.Личность погибшего установлена, это 37-летний местный житель.Причина его смерти устанавливается. Одна из версий – суицид.