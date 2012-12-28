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Спорт
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20 минут назад
Вот это матч! «Липецк» и «Тверичи» на двоих забросили 15 шайб
Забивать начали на 2-й минуте, а прекратили – только с финальной сиреной. По ходу встречи липчане вели – 6:3.
Сначала ничего не предвещало зарубы. Уже на 2-й минуте в воротах Кирилла Акатова побывала первая шайба, а на 6-й – вторая, которую забросил экс-форвард липчан Михаил Бросалин.
Терять подопечным Алексея Сынкова и Сергея Рыбина было уже нечего и они ринулись вперёд. И преуспели! Уже через 35 секунд Михаил Найдёнышев отквитал одну шайбу, на 15-й минуте Евгений захаров сравнял счёт, а на 16-й защитник Никита Головатюк добил в сетку шайбу после отскока от борта и вывел нашу команду вперёд – 3:2. Все шайбы были заброшены в равных составах.
В большинстве забил наш Матвей Иванов на 23-й минуте и сделал счёт – 4:2!
Вскоре наши ворота распечатал ставший «злым гением» для «Липецка» во вчерашнем матче (гол + результативный пас) форвард Никита Симашев – 4:3.
На 33-й минуте с передачи Захарова отличился Илья Кравцов – 5:3, а 37-й минуте импульсивный защитник «Тверичей-СШОР» Тимур Бачалов умудрился заработать два двухминутных штрафа – за подножку и за неспортивное поведение. В последовавшем дальше отрезке в большинстве был весь «Липецк»: сначала Захаров можно бросил из правого круга и шайба, скользнув по блину вратаря, отрикошетила в «девятку» - 6:3.Но не успел судья-информатор объявить авторов гола, как тверичи сумели забросить нам в меньшинстве: Симашёв сделал всё сам, проехал за воротами и затолкал шайбу в ближний угол – 6:4. Думается, этот момент и стал ключевым в матче, поскольку не дал угаснуть надеждам хозяев.
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На 44-й минуте и «Тверичам» ещё и повезло: Андрей Босько стоял спиной к воротам, как в черенок (!) его клюшки угодила шайба после броска Егора Молчанова и по высокой траектории приземлилась за спину Акатову – 6:6.
На 47-й минуте Босько и вовсе стал героем матча, показав, что может забивать не только «фартовые» голы: в большинстве он продавил нашу оборону, красиво обыграл защитника и голкипера и поразил уже пустые ворота – 7:6.
У «Липецка» ещё теплилась надежда. За минуту с небольшим наши тренеры взяли тайм-аут, но снять вратаря не удалось: тверичи перевели игру в нашу зону, а за 33 секунда до сирены забросили «успокаивающую» шайбу: комбинацию они разыграли чётко, но шайба под решающий бросок Егора Молчанова отскочила … от нашего защитника – 8:6.
Но и это ещё не всё. Наши всё-таки сняли голкипера, и за 16 секунд до сирены Найдёнышев оформил «дубль» - бросил из середины зоны и попал – 8:7…. Даже стало немного обидно, что игра завершилась.
Проблеск в игре «Липецка» - мы сегодня увидели. Чинить хромающую оборону, пропустившую в четырёх стартовых матчах 33 (!!!) шайбы и тогда можно будет говорить о результатах.
26 и 27 октября наша команда проведёт первые домашние матчи с одним из фаворитов сезона МХК «Тамбов».
Фото МХК "Тверичи-СШОР"
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