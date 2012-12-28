Вот это матч! «Липецк» и «Тверичи» на двоих забросили 15 шайб

Забивать начали на 2-й минуте, а прекратили – только с финальной сиреной. По ходу встречи липчане вели – 6:3.









Хоккей в Твери - праздник и в НМХЛ: во дворце работает аквагримёр. В Липецке такого не было давненько







На 47-й минуте Босько и вовсе стал героем матча, показав, что может забивать не только «фартовые» голы: в большинстве он продавил нашу оборону, красиво обыграл защитника и голкипера и поразил уже пустые ворота – 7:6.









Проблеск в игре «Липецка» - мы сегодня увидели. Чинить хромающую оборону, пропустившую в четырёх стартовых матчах 33 (!!!) шайбы и тогда можно будет говорить о результатах.









26 и 27 октября наша команда проведёт первые домашние матчи с одним из фаворитов сезона МХК «Тамбов».







Фото МХК "Тверичи-СШОР"

