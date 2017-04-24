Футболистам Пензы жестко досталось от тренера

После поражения от "Металлурга" Игорь Пывин сказал, что ему стыдно за команду.

Наставник пензенского «Зенита» Игорь Пывин крайне эмоционально отреагировал на поражение своей команды от липецкого "Металлурга".



Бездарно сыграли! – воскликнул Пывин на пресс-конференции, - Мне стыдно за команду! Проигрываем 0:3 к 30-й минуте матча вследствие грубейших ошибок. Мы до игры объявляли игрокам – кто с каким номером у «Металлурга» играет при стандартах. Не помогло! После стандарта нам забили гол после того, как ответственный за автора мяча игрок нашей команды бросил своего подопечного. Остается только за руку водить наших футболистов по штрафной, показывая где нужно находиться.

Напомним, что «Металлург» выиграл в Пензе – 3:1, забив все три гола в пером тайме.

Полностью выступление Пывина можно увидеть в видеофайле.

Видео ФК «Зенит» (Пенза)