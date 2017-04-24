В Липецкой области прошел крестный ход с иконой «Спорительница хлебов»

Верующие молились спасении души и о благополучной работе на земле

В селе Долгуша Долгоруковского района верующие провели крестный ход с иконой Божьей матери «Спорительница хлебов». Эта икона была написана по поручению уроженца Липецка, старца Амвросия Оптинского, и молитвы к Богу перед этим ликом Богородицы в позапрошлом веке, как считают православные, несколько раз спасали разные регионы Российской Империи от голода.

Говоря языком мирским, «Спорительнца хлебов» считается покровительницей урожая и трудовой деятельности.

С ликом «Спорительницы хлебов» сегодня прошли верующий Долгоруковского района и члены липецкой общины «Святых Царственных мучеников».

«Слово «спорительница» значит «помощница», отсюда и выражение «дело спорилось». С благодатной помощью любая работа будет успешной, принесет добрые плоды. Образ должен напоминать верующим, что каждое дело необходимо начинать с молитвы, выполнять старательно, а не кое-как. Ведь некоторые считают работу наказанием, ленятся, пытаются избегать сложных задач. Не так должен вести себя верующий. Ему подобает прилагать все силы, работать на совесть, помня о том, что постоянно ходит перед Господом. Усердие не останется без внимания, в Священном Писании не раз говорится, что Бог заботится о Своих чадах. Им необходимо иметь лишь твердую веру. Бояться трудностей не стоит — надо принимать вызовы, а Всевышний даст силы, чтобы выдержать любые испытания», сообщил руководитель общины Георгий Вишняков-Берников.