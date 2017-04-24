Общество

вчера, 21:24

В Липецкой области прошел крестный ход с иконой «Спорительница хлебов»

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#крестный ход
В Липецкой области прошел крестный ход с иконой «Спорительница хлебов»

Верующие молились спасении души и о благополучной работе на земле

В селе Долгуша Долгоруковского района верующие провели крестный ход с иконой Божьей матери  «Спорительница хлебов». Эта икона была написана по поручению уроженца Липецка, старца Амвросия Оптинского,  и молитвы к Богу перед этим ликом Богородицы в позапрошлом веке, как считают православные, несколько раз спасали разные регионы Российской Империи от голода.

Говоря языком мирским, «Спорительнца хлебов» считается покровительницей урожая и трудовой деятельности.

С ликом «Спорительницы хлебов» сегодня прошли верующий Долгоруковского района и члены липецкой общины «Святых Царственных мучеников».

«Слово «спорительница» значит «помощница», отсюда и выражение «дело спорилось». С благодатной помощью любая работа будет успешной, принесет добрые плоды. Образ должен напоминать верующим, что каждое дело необходимо начинать с молитвы, выполнять старательно, а не кое-как. Ведь некоторые считают работу наказанием, ленятся, пытаются избегать сложных задач. Не так должен вести себя верующий. Ему подобает прилагать все силы, работать на совесть, помня о том, что постоянно ходит перед Господом. Усердие не останется без внимания, в Священном Писании не раз говорится, что Бог заботится о Своих чадах. Им необходимо иметь лишь твердую веру. Бояться трудностей не стоит — надо принимать вызовы, а Всевышний даст силы, чтобы выдержать любые испытания», сообщил руководитель общины Георгий Вишняков-Берников.

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#крестный ход

Комментарии (3)

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mygorod48.ru\curochkinruslan

сегодня, 02:30
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
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яриловский мужик

сегодня, 00:19
Сердобольный, крестоходцем и хоругвеносцем он "работает". а финансирует.. как говорил один известный господин с южных гор - "аллах денга дает". а вот этому видимо иегова подкидывает
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Сердобольный

сегодня, 00:06
Где и кем работает г-н Берников?Кто его финансирует?В чём больше мимикрии этого"радетеля"- в словах или в делах?
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