Чиновники в Липецкой области учатся летать – как есть, святые

Очередная подборка смешных и нелепых фотографий.

Мы продолжаем рубрику «Веселые картинки», в которой публикуем забавные фотографии из жизни Липецка и Липецкой области, сделанные нашими журналистами и читателями.





Это дверь на втором этаже администрации Добринского района. Прямо в нескольких метрах по соседству с приемной местного главы. Видимо, в это дверь входят и выходят чиновники, которые научились летать. А это уже шаг, простите, к святости.





Каннибализм, да и только





Сегодня в виде исключения мы решили отступить от правила публиковать только реальные фото, снятые на улицах. Этот, конечно, коллаж. Но наш читатель Сергей Симаков считает, что скоро примерно такие надписи появятся в Липецке на самом деле – как только в центре города утвердят платные парковки.

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем.