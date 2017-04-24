Общество

вчера, 18:08

Чиновники в Липецкой области учатся летать – как есть, святые

4 1985
#Нелепости #несуразности
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Очередная подборка смешных и нелепых фотографий.

Мы продолжаем рубрику «Веселые картинки», в которой публикуем забавные фотографии из жизни Липецка и Липецкой области, сделанные нашими журналистами и читателями.

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Это дверь на втором этаже администрации Добринского района. Прямо в нескольких метрах по соседству с приемной местного главы. Видимо, в это дверь входят и выходят чиновники, которые научились летать. А это уже шаг, простите, к святости.

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Каннибализм, да и только

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Сегодня в виде исключения мы решили отступить от правила публиковать только реальные фото, снятые на улицах. Этот, конечно, коллаж. Но наш читатель Сергей Симаков считает, что скоро примерно такие надписи появятся в Липецке на самом деле – как только в центре города утвердят платные парковки.

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем. 

4 1985
#Нелепости #несуразности
3

Комментарии (4)

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Чиновники

сегодня, 03:03
Воощето и есть святые.
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mygorod48.ru\curochkinruslan

сегодня, 02:32
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
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Похож

вчера, 18:49
На чинушу похож еще толстый зад и хвост свиной нужен.
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электорат

вчера, 18:35
и че правда? прямо головой в низ с крыши начали летать чиновники ? это верная примета скворцы прилетели весна скоро
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