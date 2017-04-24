В Липецкой области обнаружены надгробья и памятники там, где нет захоронений

Герои войны похоронены в разных местах и других городах, а надгробные плиты – на местном кладбище

О целой аллее из мраморных плит и надгробий, причем весьма заброшенную и неухоженную, расположенную на кладбище села Братовщина, рассказала долгоруковская газета «Сельские зори».

«Заброшенные памятники покосились, вечно не убрано», пишет газета. «Действительно, на братовщинском кладбище, рядом с дорожкой, установлены в рядок несколько памятников с гробничками с фамилиями умерших в разное время участников Великой Отечественной. Несведущий человек подумает, что под ними - братское захоронение. Но это не так. Те, для кого они предназначены, покоятся в других местах погоста, а то и вообще, как бывший учитель Братовщинской школы, краевед и внештатный сотрудник районной газеты Иван Петрович Журавлёв, где-то в Воронежской области. Дорогих надгробий простым солдатам Великой войны не изготавливали. Поэтому по выцветшим, уже плохо читаемым надписям трудно определить, для кого предназначено то или иное из них...».

И как на днях газета опубликовала комментарий и начальника Долгоруковского военного комиссариата Олега Антипова:

- Несколько лет назад военно-мемориальная компания занималась изготовлением памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Кто ей предоставлял списки земляков, остаётся загадкой. «Архитекторы» «наштамповали» камни и привезли их в район. Так и образовалась бесхозная аллея на сельском кладбище из так называемых «дубликатов».

Однако глава Долгоруковского сельского поселения Юрий Сараев пообещал в любом случае это место убирать, несмотря на то, что под каменными плитами никто не похоронен.