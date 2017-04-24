Общество

вчера, 12:47

В Липецкой области обнаружены надгробья и памятники там, где нет захоронений

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#кладбище #памятники #мемориал
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В Липецкой области обнаружены надгробья и памятники там, где нет захоронений

Герои войны похоронены в разных местах и других городах, а надгробные плиты – на местном кладбище

О целой аллее из мраморных плит и надгробий, причем весьма  заброшенную и неухоженную, расположенную на кладбище села Братовщина, рассказала долгоруковская газета «Сельские зори».

«Заброшенные памятники покосились, вечно не убрано», пишет газета. «Действительно, на братовщинском кладбище, рядом с дорожкой, установлены в рядок несколько памятников с гробничками с фамилиями умерших в разное время участников Великой Отечественной. Несведущий человек подумает, что под ними - братское захоронение. Но это не так. Те, для кого они предназначены, покоятся в других местах погоста, а то и вообще, как бывший учитель Братовщинской школы, краевед и внештатный сотрудник районной газеты Иван Петрович Журавлёв, где-то в Воронежской области. Дорогих надгробий простым солдатам Великой войны не изготавливали. Поэтому по выцветшим, уже плохо читаемым надписям трудно определить, для кого предназначено то или иное из них...».

И как на днях газета опубликовала комментарий и начальника Долгоруковского военного комиссариата Олега Антипова:

- Несколько лет назад военно-мемориальная компания занималась изготовлением памятников воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Кто ей предоставлял списки земляков, остаётся загадкой. «Архитекторы» «наштамповали» камни и привезли их в район. Так и образовалась бесхозная аллея на сельском кладбище из так называемых «дубликатов».

Однако глава Долгоруковского сельского поселения Юрий Сараев пообещал в любом случае это место убирать, несмотря на то, что под каменными плитами никто не похоронен.

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#кладбище #памятники #мемориал
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Комментарии (15)

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К сожалению

сегодня, 02:57
Липецкая верхушка протухла.
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mygorod48.ru\curochkinruslan

сегодня, 02:36
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
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АНЯ

сегодня, 00:17
Да,кто еще в этот мемориал обращается!?Мы с родственниками только в МУП Ритуальные услуги обращаемся.Все тоже, только в три раза дешевле.МУП этот за торговым центром "Виктория" на проспекте победы находится.Еще там в гаражах частники работают,у них еще дешевле.И все они налоги платят.
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ч

вчера, 22:32
Вот так, потратили в пустую бюджетные деньги и нет виновных, как всегда...
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Наталья

вчера, 21:40
Мемориал воровская шайка лейка,а сейчас работают святые как будто ничего не было и все финансы ворочала глав бух ихняя Марина такая там есть вот нашим правоохранителлям к кому надо присмотреться,она сейчас в аренде держит Мемориал
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Саша

вчера, 21:37
Это не военно мемориальная компания,а мемориал по всей области наставил бесхозных памятников.Главный бухгалтер мемориала Марина Корвякова-Горелова наворовала миллионов и теперь взяла мемориал в аренду.
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да уж

вчера, 21:34
на всём готовы делать деньги,даже на несуществующем прахе дедов.
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Антон

вчера, 21:28
Это Мемориала авантюры.руки хорошо погрели они на этом и ничего некому за это не будет а деньги государственные положили в карман и не малые!а сейчас прикинулись что Мемориала нет и все шито крыто бывшая глав бух в аренду взяла Мемориал а сама то участвовала в этих авантюрах с памятниками.
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понятно

вчера, 19:29
давно провереный бизнес - смотритель кладбища забронировал места будущим клиентам, выбирай какое хочеш!
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Ворчун

вчера, 18:27
Там захоронили бюджетные деньги....
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