ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
ГОСТ на кофе, поштучный учет для растительного масла – законы, которые вступают в силу в ноябре
В России
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21 минуту назад
В России утвержден новый ГОСТ на растворимый кофе
"Настоящий стандарт распространяется на растворимые кофейные напитки. Настоящий стандарт не распространяется на специализированную пищевую продукцию, в том числе для детского питания", - говорится в документе.
Согласно ГОСТу, растворимые кофейные напитки по способу технологической обработки и форме частиц подразделяются на порошкообразные, гранулированные и сублимированные. Стандарт также устанавливает требования к их внешнему виду, цвету, вкусу и аромату.
Отмечается, что продолжительность растворения напитка в горячей воде температурой 96-98 градусов не должна превышать 30 секунд, а в холодной воде температурой 18-20 градусов - трех минут. Для гранулированного напитка при наличии единичных спекшихся частиц допускается растворение в горячей воде до 2,5 минуты.
Кроме того, для изготовления растворимых кофейных напитков могут использоваться кофе и другие продукты растительного происхождения, а также другие пищевые компоненты. ГОСТ также устанавливает требования к упаковке и маркировке продукции.
ГОСТ был утвержден Росстандартом 22 декабря 2025 года и заменяет ГОСТ, который был введен в 1994 году.
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